La Chambre de commerce de Saint-Martin recrute

La Chambre de commerce de Saint-Martin de Beauce a lancé en décembre 2018 sa trente-quatrième campagne annuelle de recrutement sous le thème « Regrouper nos forces pour participer activement au développement local! ». Monsieur André Maheux, entrepreneur, en assume la présidence. L’objectif est de 140 membres.

Dans l’invitation à devenir membres de l’organisation de développement qu’il a adressée aux gens d’affaires, travailleurs autonomes, propriétaires de commerces et d’entreprises de la municipalité de Saint-Martin et des environs, monsieur Maheux a justifié son engagement en ces termes :

« Après avoir voyagé autour du monde pendant 5 ans, j’ai décidé en 2011 de revenir m’établir dans ma paroisse natale pour y poursuivre mes activités économiques. À titre de président de PJB Industries inc., de l’entreprise d’importation de produits Kennebex inc. et de l’entreprise d’importation de main-d’œuvre Solutions de recrutement Kennebex inc., je peux affirmer que Saint-Martin est un milieu où il fait bon vivre et entreprendre. Grâce aux partenariats qu’elle a développés avec la Corporation municipale et la Caisse Desjardins, la Chambre de commerce a contribué, depuis sa création en 1985, à la mise en place de conditions favorables à l’entrepreneuriat »

En parlant des réalisations de la Chambre de commerce de Saint-Martin depuis sa création, monsieur Maheux a poursuivi en ces termes :

« Sa feuille de route au chapitre du développement local est particulièrement éloquente. Ses actions, rappelons-le, ont mené notamment à l’avènement du Centre du troisième âge Saint-Martin, à la venue du Centre local de la petite enfance, à l’aménagement du premier parc industriel, à la construction de bâtiments industriels locatifs pour des entreprises génératrices d’emplois, à la création de la corporation d’investissement Les Bâtisseurs de Saint-Martin inc., au journal local Le Saint-Martin socioéconomique, au déploiement du site Internet st-martin.qc.ca et à l’événement promotionnel annuel très couru Encan-Bouffe-Détente. Plus récemment, elle a participé à la réalisation d’outils promotionnels pour favoriser l’accueil de travailleurs immigrants dans notre municipalité. »

Comme le souligne également le président de la campagne de recrutement 2019, la Chambre de commerce de Saint-Martin n'aurait pu mener toutes ces interventions favorables à une économie locale prospère sans l'appui des gens d'affaires et des propriétaires d'entreprises et de commerces qui se déploient dans la municipalité. Monsieur Maheux incite les gens à regrouper leurs forces pour participer au développement de la municipalité en devenant membres de cet organisme local de concertation et de promotion économique.

Nouvelle édition de l’Encan-Bouffe-Détente

La Chambre de commerce de Saint-Martin tiendra une nouvelle édition de son Encan-Bouffe-Détente, le samedi 2 février 2019, au centre paroissial de Saint-Martin. Lors de cette activité majeure d’autofinancement, l’organisation mettra encore en valeur les produits et services locaux lors d’un encan silencieux et d’un encan à la criée. Au terme d’un souper, un hommage particulier sera à nouveau rendu à une entreprise locale bien établie. Près de 200 gens d’affaires participent à ce rendez-vous annuel. Les billets sont en vente auprès des administrateurs au coût unitaire de 30 $.