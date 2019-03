Des travaux de construction de 3,2 M$ autorisés en février à Saint-Georges

Ville de Saint-Georges a donné son autorisation à 52 demandes de permis de construction et de rénovation au cours du mois de février pour une valeur de 3 243 500 $.

Les projets les plus importants autorisés le mois dernier sont dans le domaine de la construction unifamilial et multifamilial.

Après les deux premiers mois de l’année 2019, le Service d’urbanisme a autorisé 103 permis de construction et rénovation pour une valeur de 5 962 700 $, soit une hausse de 230 370 $ si l’on compare à la période correspondante l’année dernière. Ces projets permettront notamment l’ajout de 29 unités de logement.

Bien que l’année 2019 soit relativement jeune, on note des hausses d’investissement de l’ordre de 631 200 $ dans le secteur industriel et de 939 500 $ dans le multifamilial. En contrepartie, on constate des baisses de 627 000 $ dans le secteur institutionnel et de 496 600 $ dans la catégorie des maisons unifamiliales.