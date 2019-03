Une première Semaine de l’entrepreneuriat au Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches a tenu sa toute première Semaine de l’entrepreneuriat du 18 au 21 février dernier. Au cours de cette semaine thématique, plusieurs activités ont été réalisées afin de sensibiliser les étudiants à l’esprit d’entreprendre et de les outiller pour un futur projet entrepreneurial. Ces activités ont été organisées dans le cadre du Projet d’éducation entrepreneuriale au collège (PEEC).

L’atelier Info-démarrage a été présenté aux étudiants des trois centres du Cégep Beauce-Appalaches. Ces ateliers ont été réalisés en collaboration avec les partenaires locaux et régionaux en développement économique soit Lynda Aubé, agente de développement économique au Conseil économique de Beauce (CEB), Estelle Nadeau, conseillère aux entreprises en démarrage de Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB), et Isabelle Hallé, enseignante au programme Lancement d’une entreprise du Service aux entreprises de la Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSHC).

L’entrepreneur Steve Morency de Gestion Yuzu inc., créateur des restaurants Yuzu Sushi, a offert une conférence à des étudiants principalement issus du programme de Techniques de comptabilité et de gestion. Ancien étudiant du Cégep Beauce-Appalaches, M. Morency a livré un témoignage inspirant sur son parcours d’entrepreneur, sur l’évolution de son entreprise et sur ses réussites. Notons qu’il avait reçu le Prix rayonnement lors de la dernière cérémonie de remise de diplômes le 24 novembre 2018.

La semaine s’est terminée par la formation Stratégies marketing sur les réseaux sociaux, animée par Jérôme Poulin, fondateur de l’entreprise JP réseaux sociaux. Le spécialiste des médias sociaux a fourni des conseils judicieux sur le domaine du numérique.

La responsable de la programmation madame Marie-Anne Moreau, conseillère pédagogique en entrepreneuriat, était satisfaite de cette première édition : « Je suis très heureuse du taux de participation. Cette semaine, les étudiants ont pu poser des questions à des personnes évoluant dans le milieu entrepreneurial. Pour plusieurs de nos étudiants, ces rencontres leur ont permis de nourrir leur esprit entrepreneurial. »

Volet entrepreneurial

Depuis l’automne 2017, le Cégep Beauce-Appalaches développe et soutient les initiatives entrepreneuriales des étudiants par le biais d’un volet entrepreneurial. En plus d’activités thématiques et d’un Club d’entrepreneurs étudiants, le Cégep encourage les étudiants-entrepreneurs à participer au Défi OSEntrepenendre. Les étudiants ont jusqu’au 12 mars prochain pour déposer un projet entrepreneurial. Les lauréats seront dévoilés le 4 avril lors d’une cérémonie locale.