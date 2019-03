François Nadeau sera le nouveau commissaire au développement du CEB

Le Conseil économique de Beauce (CEB) a annoncé l’arrivée au sein de son équipe de François Nadeau qui occupera les fonctions de commissaire au développement économique. Il aura comme mission de développer et de diversifier l’économie de la MRC de Beauce-Sartigan en mettant sur pied des projets structurants.

M. Nadeau devra également accompagner des entrepreneurs industriels, commerciaux et touristiques qui ont des initiatives bénéfiques pour le développement régional.

Diplômé en administration de l’Université Laval et du Cégep Beauce-Appalaches, le nouveau commissaire au développement est bien connu du milieu. Ces vingt dernières années, il a travaillé au développement économique de la Beauce, en faisant entre autres partie de la première équipe de Destination Beauce de 1998 à 2002. M. Nadeau a ensuite occupé la direction générale de l’Office de tourisme et congrès de Beauce de 2002 à 2006. L’entrepreneur beauceron a été consultant et gestionnaire de projets pour plusieurs entreprises et organismes en Chaudière-Appalaches et dans les Cantons- de-l’Est depuis 2006. Il a d’ailleurs obtenu le titre de « Jeune Leader de demain » en 2007 dans le cadre d’un concours régional organisé par le Carrefour jeunesse Emploi de Beauce-Sartigan.

François Nadeau a sa région natale à cœur et il est reconnu pour ses qualités d’entrepreneur, d’organisateur, de communicateur et de gestionnaire de projets. Homme de défis, il connaît bien la réalité économique de son milieu et possède une expertise ainsi qu’une feuille de route remarquable qui contribueront aux réalisations du CEB.

Le CEB vous encourage à le rencontrer pour discuter de vos projets lors d’une prochaine activité.