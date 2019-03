Soirée de reconnaissance pour les Etchemins

Le Carrefour jeunesse-emploi Les Etchemins et la MRC des Etchemins organiseront conjointement la 6e édition de la Soirée reconnaissance des Etchemins qui aura lieu le 1er juin 2019, au Manoir de Lac-Etchemin.

Grâce au partenariat entre la Caisse Desjardins et plusieurs médias régionaux, les lauréats et leurs invités pourront bénéficier gratuitement d’une soirée élégante au Manoir du Lac-Etchemin, incluant cocktail réseautage et souper gastronomique. Cette soirée vise à offrir aux nommés de la reconnaissance et de l’appréciation venant du milieu, afin de contribuer à leur rayonnement sur le territoire.

L’organisation a privilégié une formule de nomination de candidatures par un comité de repérage. Les entreprises, les organismes et les individus qui se seront démarqués au cours des deux dernières années par des actions innovantes et exemplaires ou par leur implication significative au sein de la collectivité pourraient se voir attribuer une distinction dans les catégories suivantes :

Nouvelle entreprise / Relève

Petite et moyenne entreprise (PME, 15 employés ou moins)

Grande entreprise

Événement / festival

Municipalité

Association/organisme

Attrait touristique / culturel

Agriculture / Agroforesterie

Jeune impliqué

Distinction jeunesse (CJE)

Personnalité de l’année

Nouveautés cette année : les catégories « Agriculture / Agroforesterie » et « Nouvelle entreprise », cette dernière a été bonifiée pour inclure la relève d’une entreprise déjà existante.

Des maillages ont été faits avec la stratégie de développement économique du plan de communication des Etchemins, afin de faire briller davantage les entreprises à l’échelle provinciale. Une campagne promotionnelle qui mettra en valeur les lauréats sera dévoilée, afin de faire connaître les projets exemplaires qui ont lieu sur le territoire.