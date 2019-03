La 25e édition des communications

Le Salon des communications est un événement annuel organisé depuis maintenant 25 ans par les étudiants au baccalauréat en communication publique de l'Université Laval et est offert entièrement gratuitement au public. Cette journée permet aux participants d’interagir avec les professionnels du milieu des communications en assistant à des conférences et des ateliers.

La 25e édition du Salon des communications sera présentée le 21 mars 2019 et aura lieu dans l’Atrium du Pavillon Charles-De Koninck de l’Université Laval pour permettre l’accessibilité à tous.

Les directrices, Rosemarie Chamberland et Andréa Pelletier, souhaitent, à l’aide de leur équipe, offrir une programmation différente des autres années pour souligner le 25e anniversaire de l’événement. « Cette année, nous avons décidé d’aller chercher des conférenciers de tous les horizons afin d’avoir une programmation vraiment diversifiée et de qualité », précise Rosemarie. Ces conférences seront appuyées par des ateliers également proposés par le Salon. Également chapeautés par des conférenciers, ces ateliers permettront aux participants de mettre en pratique ce qu’ils auront appris des professionnels. Offert majoritairement aux étudiants, cet événement est aussi ouvert au grand public et à quiconque souhaitant en apprendre davantage sur le vaste monde des communications.

Chaque année, la présidence d’honneur de l’événement est assurée par une personne influente du milieu des communications. « Nous voulons que notre événement puisse se démarquer notamment par la notoriété et le parcours inspirant des invités et de la présidente d’honneur. C’est pourquoi nous avons choisi Geneviève Borne afin d’assurer la présidence d’honneur de la 25e édition du Salon des communications », souligne Andréa. Animatrice télé et radio, globe-trotter, auteure et photographe à ses heures, Geneviève Borne exprime ses passions à travers son travail et souhaite par-dessus tout les partager avec les gens. C'est avec plaisir qu'elle accepte la présidence d'honneur du Salon des communications 2019 pour raconter son parcours et nous enchanter avec ses récits de voyage!

Les conférences et les ateliers des invités débuteront en après-midi et seront suivis de la conférence donnée par la présidente d’honneur. La journée se terminera par un cocktail réseautage durant lequel il sera possible d’échanger avec les professionnels présents sur place. Des prix seront également tirés parmi les participants et de nombreuses autres surprises seront au rendez-vous.

La 25e édition du Salon des Communications, présenter par WKND 91,9FM et le Journal de Québec, sous la présidence de Geneviève Borne, est un événement gratuit à ne pas manquer!