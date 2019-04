L'UPA dévoile les finalistes du Jarret Entreprise agricole

Les trois finalistes pour le Jarret Entreprise agricole sont Sylvain Bourque de Saint-Théophile, Rémi Busque de Saint-Simon-les-Mines et Mathieu Couture de Saint-Éphrem sont les trois finalistes retenus pour le Jarret Entreprise agricole.

À lire également:

De nombreux nouveaux visages au 31e Gala de l'entreprise beauceronne

31e Gala de l'entreprise beauceronne : « l'humain au centre de l'excellence »

C’est lors du 31e Gala de l’entreprise beauceronne du 27 avril que le gagnant sera connu.

Sylvain Bourque – Ferme SS Kennebec

Il y a 15 ans, Sylvain Bourque et sa conjointe, Sonia Paquet, ont démarré leur entreprise laitière, la Ferme SS Kennebec à partir de rien, misant sur la génétique.

M.Bourque a continué de s’implique dans le monde agricole et dans sa communauté. Il siège au sein de l’UPA régionale s’occupant du lancement d’une coopérative de solidarité entre producteurs et restaurateurs, le volet agricole du Savoir Affaires Beauce et les dons annuels des producteurs agricoles aux paniers de Noël de Moisson Beauce.

Il a eu l’occasion de partager ses connaissances et sa vision du domaine agricole tant dans les écoles de la région qu’auprès des décideurs. Bien faire connaître l’agriculture, son écoresponsabilité et ses bienfaits économiques, voilà ce qui l’anime.

Rémi Busque – Ferme Berlyngo

Le copropriétaire de la Ferme Berlyngo de St-Simon-les-Mines,Rémi Busque est président de La Relève agricole de la Chaudière-Appalaches, impliqué dans la relève depuis un bon moment, organise de multiples activités de réseautage des jeunes agriculteurs et agricultrices de la région. Il est trésorier du Syndicat de l’UPA de Beauce-Sartigan.

L’entreprise a plusieurs mesures pour la conciliation travail-famille, mais aussi pour favoriser la cohabitation avec le voisinage et la protection de l’environnement. Il n’hésite pas à partager son expérience en matière de transfert et de gestion d’entreprise agricole.

Mathieu Couture – Ferme Counard

Diplômé en agronomie de l’Université de Laval, Mathieu Couture est copropriétaire de la Ferme laitière Counard de Saint-Éphrem avec sa conjointe, Danielle Breton. L’entreprise a remporté de nombreuses reconnaissances agricoles, notamment pour la génétique de son troupeau.

Il a été président de l’Exposition agricole de Beauce et de la Société d’agriculture de Beauce. Il est administrateur de La Coop Alliance et de La Coop fédérée depuis de nombreuses années. Il est présentement 2e vice-président de La Coop fédérée.

Partenaires

Cette année, le Syndicat de l’UPA de Beauce-Sartigan, Desjardins, Promutuel, la Coop Alliance, Lactech, la Clinique vétérinaire de Saint-Georges, le Garage Oscar Brochu et le SCF Chaudière-Appalaches inc. constituent les partenaires agroalimentaires du Comité agricole qui décernera le Jarret agricole.