Défi OSEntreprendre : deux lauréats locaux en Beauce-Etchemin

Deux entreprises du territoire de la Beauce-Etchemin reçoivent une distinction locale dans le volet Création d’entreprise de la 21e édition du Défi OSEntreprendre. La ferme CapriLehoux et Applik-Axtion JP de Beauceville représenteront le territoire à l’échelon régional en Chaudière-Appalaches, lors du gala régional le 1er mai prochain à Lévis.

Le jury local était composé de quatre entrepreneurs qui représentaient chaque MRC de la Beauce-Etchemin. 8 projets d’entreprises en démarrage ou en prédémarrage ont été soumis au volet Création d’entreprise. Voici les lauréats dans leur catégorie respective :

Dans la catégorie Bioalimentaire, la ferme CapriLehoux de Saint-Elzéar sera du gala régional. Laurie Lehoux est une entrepreneure qui souhaite démarrer une ferme caprine. Le lait recueilli sera transformé en fromage sans lactose, notamment, en fromage en grains.

Pour ce qui est de la catégorie Exploitation, transformation, production, c’est Applik-Axtion JP de Beauceville qui accède à au gala du 1er mai. Il s’agit d’une entreprise sous-traitante et spécialisée dans l’application de divers revêtements (peinture, teinture, laque et vernis) écologiques répondant aux besoins de la clientèle manufacturière et privée.

Le CLD Robert-Cliche, le Conseil économique de Beauce, Développement économique Nouvelle-Beauce et Développement économique Etchemins, partenaires locaux de cette compétition entrepreneuriale d’envergure provinciale, se réjouissent de cette représentation qui démontre bien le dynamisme entrepreneurial du territoire.

À propos du Défi OSEntreprendre

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des jeunes du primaire jusqu’à l’université avec son volet Entrepreneuriat étudiant, les nouveaux entrepreneurs avec son volet Création d’entreprise et les parcours inspirants avec son volet Réussite inc. Il se déploie et s’enracine aux échelons local, régional et national.