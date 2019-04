La 2e édition du Salon recrutement à l’international organisé par le Conseil économique de Beauce a eu lieu le 10 avril au Centre Multifonctionnel de Saint-Éphrem. L’objectif de ce salon est d’aider les PME de la région à recruter de la main-d ’œuvres à l’international en offrant ressources et informations.

Les exposants

Un total de 24 exposants, spécialistes en recrutement international, immigration, ressources humaines, accueil et intégration, traduction, formation et services financiers, étaient présents. Le nombre de participants tournait entre 60 et 80. Ils venaient de différentes entreprises de la MRC de Beauce-Sartigan.

Liste des exposants présents :

• Arimé Recrutement international

• Auray Sourcing, filiale de Raymond Chabot Grant Thornton

• Banque Nationale du Canada

• BB Immigration inc.

• Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud (Trait d’union)

• Cégep Beauce-Appalaches

• Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, Les services aux entreprises

• Conseil économique de Beauce

• Cozy Immigration

• Desjardins

• FERME Québec

• Immigration Primo inc.

• ImmigrEmploi inc.

• La Beauce embauche

Nouveauté au Salon

Pour cette édition, deux ateliers d’information ont été offerts. L’un portait sur le processus de recrutement à l’étranger pour les entreprises qui débute ces démarches. Le deuxième atelier était destiné aux entreprises ayant déjà entamé les démarches et qui voulaient connaître les nouveautés des programmes gouvernementaux.

Le Salon était ouvert à toutes les entreprises de Beauce-Sartigan, et ce, tout à fait gratuitement.