L’entreprise beauceronne Kassiopeia de passage à l’émission « Dans l’œil du dragon »

Propriétaire de l’entreprise beauceronne Kassiopeia par la Bohème, Katee Boucher sera de passage à l’émission Dans l’œil du dragon, le mercredi 24 avril prochain. La propriétaire en a fait l’annonce, hier le 16 avril, sur sa page Facebook.



Située à Notre-Dame-des-Pins, l’entreprise se spécialise dans la confection de sacs à main à base réversible ou à rabats interchangeables. Celle-ci connaît présentement un vif succès partout à travers le Québec.

L’entreprise est ainsi en croissance depuis trois ans. Les ventes vont bon train et ont augmenté de 300 %. Pour 2019, Mme Boucher prévoit notamment une hausse de 100 %. Plus de 22 000 fans sont par ailleurs abonnés et la suivent sur sa page Facebook Kassiopeia par la Bohème.



Dans l’œil des Dragons



Katee Boucher tentera donc de séduire les Dragons Dominique Brown, Nicolas Duvernois, Isabèle Chevalier et Marie-Josée Richer.

S’il elle obtient une offre de ceux-ci, Katee Boucher pourrait voir son entreprise, qui a déjà le vent dans les voiles, être propulsée beaucoup plus loin.



L’émission sera donc diffusée le 24 avril prochain à 20 h 00, sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé.