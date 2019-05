Métal Bernard lauréat d'un prix aux Mercuriades

L’entreprise Métal Bernard a été récompensée lors du 39e gala du concours d’affaires Les Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), devant plus de 1120 personnes au Palais des congrès de Montréal le 29 avril dernier.

Métal Bernard est lauréate dans la catégorie Formation et développement de la main-d’œuvre CN, volet PME. L’entreprise se spécialise dans la découpe laser, le pliage, le roulage, la soudure, l'usinage et l’assemblage. Il mise sur une culture d’entreprise axée sur l’humain où son système de coaching porte déjà ses fruits en mettant en valeur la générosité et l’écoute des besoins de tous, dans un contexte de partage de savoir-faire entre collègues.