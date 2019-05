Trois prix du 21e Défi OSEntreprendre remis à des beaucerons

Le 21e Gala du Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches s’est déroulé le 1er mai dernier. Plus de 225 personnes étaient présentes à la soirée.

Vingt prix ont été remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur sens de l’innovation et leur créativité. Un total de 18 000 $ en bourse a été décerné à ces élèves, étudiants et nouveaux entrepreneurs.

Cette année, pour le volet Entrepreneuriat étudiant, il y avait 3 450 inscriptions avec 179 projets. Trois projets qui proviennent d’équipes beauceronnes ont été sélectionnés.

Catégorie Primaire 2e cycle (3e et 4e années)

Coop 100 vols (École des Appalaches, Commission scolaire de la Beauce-Etchemin)

Catégorie Secondaire 1er cycle (1re et 2e années)

Le comité Midi-Show (École des Appalaches, Commission scolaire de la Beauce-Etchemin)