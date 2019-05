Grands Prix du tourisme Desjardins 2019 : Tourisme Chaudière-Appalaches dévoile ses lauréats

Tourisme Chaudière-Appalaches a dévoilé le nom des 15 lauréats de la 34e édition des Grands Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches, hier le 2 mai. Le gala avait lieu au Centre des congrès de Thetford Mines. Deux des lauréats sont de la Beauce : La Maison d'Élyse de Beauceville et le Village Aventuria de Saint-Jules, dans la MRC de Robert-Cliche.



Lors de cette soirée, plus de 240 personnes étaient présentes. Tourisme Chaudière-Appalaches est toujours la seule association touristique régionale du Québec à mettre les visiteurs au cœur des évaluations et à tenir un concours des Grands Prix afin de célébrer l'excellence des entrepreneurs touristiques, grâce à la formule de vote électronique via le grandsprixdutourisme.com.





« La participation des visiteurs pour évaluer la qualité des entreprises participantes n'a jamais été aussi grande que cette année. C'est ce qui nous motive à organiser cet événement qui valorise le travail de nos artisans du tourisme », mentionne Jean-François Lachance, président de Tourisme Chaudière-Appalaches.

Par ailleurs, celui-ci tient à remercier les 15 157 visiteurs participants. Deux d’entre eux se méritent un forfait d’une valeur de 500 $ applicable dans les entreprises participantes de leur choix.

Cette année, ce sont aussi presque 100 candidatures qui ont été reçues et ont permis aux lauréats de se partager les prix des 15 catégories, par le biais du concours.



L’événement a été rendu possible grâce à la collaboration précieuse des partenaires : le Mouvement Desjardins, Tourisme Région de Thetford, la Société de développement économique de la région de Thetford (SDE), le Journal de Québec, TVA, Hydro-Québec, Imago communication, l’Union des producteurs agricoles de la Chaudière-Appalaches, les député-e-s de la Chaudière-Appalaches à l’Assemblée nationale du Québec.

Voici les lauréats régionaux 2019 en Chaudière-Appalaches, dans les différentes catégories :

Lauréats par secteur touristique

BEAUCE

ATTRACTIONS TOURISTIQUES

Village Aventuria, Saint-Jules

HÉBERGEMENT – GITES

La Maison d'Élyse, Beauceville

L’ISLET

BOUTIQUES ET GALERIES D’ART

Boutique Morency, Saint-Jean-Port-Joli

HÉBERGEMENT – Moins de 40 unités

Auberge La Marguerite, L’Islet

RESTAURATION - TABLES DES PRODUITS DU TERROIR

Auberge La Marguerite, L’Islet

BELLECHASSE

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon

AGROTOURISME ET PRODUITS RÉGIONAUX

CSI Alpagas, Saint-Lazare-de-Bellechasse

HÉBERGEMENT – CAMPINGS

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon

HÉBERGEMENT – POURVOIRIES

Domaine Faunique, Saint-Nazaire-de-Dorchester

MENTION SITE INTERNET

Parc régional du Massif du Sud, Saint-Philémon

LOTBINIÈRE

FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS TOURISTIQUES

Festival country de Lotbinière, Saint-Agapit

RÉGION DE THETFORD

HÉBERGEMENT – 40 à 199 unités

Comfort Inn, Thetford Mines

MENTION SUPERVISEUR(E) TOURISTIQUE

Jessica Rodrigue-Fortin, Noah Spa Thetford, Thetford Mines

SERVICES TOURISTIQUES

Tourisme Région de Thetford, Thetford Mines

PERSONNALITÉ TOURISTIQUE DE L’ANNÉE

Charlotte Ferland, Festival Promutuel de la relève de Thetford Mines