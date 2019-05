Construction commerciale : Serrures de porte approuvées pour bâtiments commerciaux

La sécurité de vos employés est essentielle à la croissance continue de l'entreprise. Un employé qui se sent en sécurité, respecté et soigné atteindra des niveaux de productivité plus élevés et se sentira davantage encouragé à donner le meilleur de lui-même. Les actifs de l'entreprise doivent également être bien protégés contre diverses formes de dangers et de menaces. Malheureusement, l'environnement commercial d'aujourd'hui est bombardé de nombreuses menaces sous diverses formes. Les menaces en ligne sont sans aucun doute un inconvénient majeur pour les entreprises qui prennent leurs affaires sur le Web.

Mais ce ne sont pas les seuls types de risques et de problèmes contre lesquels les gestionnaires doivent lutter. Les menaces physiques, les actes de vandalisme et les menaces doivent être contrés par les types les plus efficaces de serrures, d'alarmes, de portes anti-panique et d'autres types de solutions similaires de qualité commerciale. Jetons un coup d'oeil à quelques uns des types les plus fiables de serrures commerciales pour les lieux d'affaires. Pour un accompagnement intégral tout au long de votre projet, optez pour l’aide d’un professionnel en construction commerciale .

Serrures à gâche électrique pour la protection de l'information

Un système de gâche électrique nécessite un bourdonnement chez les visiteurs et se compose d'un interphone ou d'une sonnette de porte. Les cabinets d'avocats et autres lieux où les clients prennent rendez-vous avant de se présenter feront un grand usage de cette serrure. Les garderies et les entreprises qui possèdent des actifs coûteux sur place sont également d'excellents candidats pour l'installation de ces serrures commerciales.

Serrures sans clé

Une serrure sans clé a besoin d'un mot de passe pour pouvoir accéder au bâtiment. Il permet aux utilisateurs de gérer avec plus de précision les personnes qui ont accès à l'immeuble. Ces serrures peuvent être programmées, et vous pouvez établir des restrictions de temps, limitant ainsi les heures pendant lesquelles une personne peut être autorisée à accéder à l'intérieur ou à certaines zones sensibles. Les journaux d'accès vous aideront également à déterminer qui est responsable d'un certain acte, y compris le vol, puisque chaque employé se verra attribuer un code d'accès unique. Ces serrures peuvent donc non seulement dissuader les cambrioleurs et les voleurs potentiels, mais elles peuvent aussi décourager le vol par les employés. Un serrurier commercial spécialisé peut vous aider à évaluer l'état actuel de la fonctionnalité des serrures existantes sur vos entrées et faire les recommandations les plus appropriées, entièrement adaptées à vos besoins. Jetez un coup d'œil aux autres services de sécurité pour construction commerciale, y compris l'installation et le remplacement des boîtes aux lettres, le verrouillage des classeurs, les portes et barres antipanique, les serrures de fenêtres et plus encore.

Systèmes de verrouillage électromagnétique à installer lors de la construction commerciale

Les serrures magnétiques sont généralement installées sur des portes qui n'ont pas de leviers ou de boutons installés. Ils sont normalement placés au sommet d'un cadre de porte et ils joueront le rôle d'un aimant, faisant équipe avec un autre aimant qui sera fixé à la porte.

Les serrures magnétiques sont conçues avec un système de sécurité en place. En cas de panne de courant, les portes restent verrouillées. Le rôle du système de déclenchement est de désengager la charge magnétique et de laisser entrer les gens. Les serrures doivent également être munies d'un bouton de déverrouillage à l'intérieur de la porte, afin de pouvoir remplacer un capteur potentiellement cassé.

Systèmes de clés haute sécurité

Les systèmes à clé restreinte nécessitent la signature d'une personne approuvée pour que les clés puissent être autorisées à copier. En d'autres termes, les gestionnaires peuvent être assurés que les employés ou les personnes non autorisées qui posent leurs mains sur une clé ne pourront pas faire de copies supplémentaires dans les quincailleries ordinaires. De plus, ces clés à usage restreint sont plus robustes que les options ordinaires, et elles sont habituellement assorties de garanties qui couvrent les frais de remplacement si quelque chose doit arriver avec elles. Néanmoins, en cas de vol ou de perte d'une de ces clés par un employé, il est essentiel que les serrures soient immédiatement remises en clé.

Un serrurier autorisé qui s'occupe des services d'urgence en continu est capable de ressaisir n'importe quel type de serrure en quelques minutes. Gardez le numéro d'un service fiable en numérotation abrégée et appelez-les dès que vous remarquez qu'une des touches est manquante ou que le verrou montre des signes de vulnérabilité.

Systèmes de clé passe-partout

Cette alternative vous permettra de décider des personnes qui auront accès à toutes les zones du bâtiment. Ces serrures peuvent être actionnées à l'aide de clés qui permettent d'accéder à différentes zones, ainsi que de clés passe-partout qui peuvent déverrouiller toutes les portes de l'immeuble.

Systèmes de serrure à pêne dormant

Le type de pêne dormant le plus courant actuellement utilisé en construction commerciale est le pêne dormant à clé unique qui repose sur une clé pour déverrouiller une porte de l'extérieur. La porte peut être actionnée de l'intérieur à l'aide d'un tour de pouce.