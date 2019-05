Des étudiants du cégep remportent le 1er prix de la finale régionale du Défi OSEntreprendre

Le projet Souper-bénéfice – Fondation Vincent Bourque a remporté le premier prix de sa catégorie lors du Gala régional de Chaudière-Appalaches du Défi OSEntreprendre. La responsable du Défi OSEntreprendre au Cégep Beauce-Appalaches, Marie-Anne Moreau, a également reçu le Prix Engagement local de la part de l’organisation.

L’événement, qui se tenait au Cégep Lévis-Lauzon le 1er mai dernier, rassemblait les projets s’étant démarqués à l’échelon local. En effet, parmi les 179 projets du volet Entrepreneuriat étudiant (primaire, secondaire, collégial et universitaire) dans Chaudière-Appalaches, seule une trentaine de projets avaient été sélectionnés pour le Gala régional. Les étudiants Édouard Bourque, Alexandra Campeau, Jean-Christophe Fortin et Marc-Antoine Nadeau ont fièrement représenté le Cégep Beauce-Appalaches avec leur projet Souper-bénéfice – Fondation Vincent Bourque, un événement organisé pour venir en aide aux familles atteintes par la sclérose latérale amyotrophique et d’appuyer la recherche sur cette maladie dégénérative. En plus de remporter le premier prix dans leur catégorie ainsi que la bourse de 500 $ l’accompagnant, le projet ira en présélection en vue de la finale nationale du 12 juin prochain.

Pour sa part, Marie-Anne Moreau, conseillère pédagogique en entrepreneuriat et responsable locale du Défi, s’est vu remettre le Prix Engagement local. Ce prix souligne une contribution exceptionnelle à la mobilisation, au recrutement et au rayonnement des initiatives dans son milieu. « Grâce à son engagement exceptionnel, ce sont plus de 66 étudiants qui ont participé au Défi OSEntreprendre cette année, » souligne Lison Chabot, directrice des études et de la vie étudiante. « Je suis vraiment heureuse que mon travail et celui des étudiants rayonnent régionalement. Dans cette édition du Défi, les étudiants ont démontré leur motivation et leur leadership afin de réaliser des projets entrepreneuriaux à portée sociale. Ils ont été très actifs et novateurs dans leurs approches et c’est ce qui permet au CBA de se démarquer du point de vue entrepreneurial, » mentionne la responsable locale du Défi.

Il s’agit de la deuxième participation du Cégep Beauce-Appalaches au Défi OSEntreprendre.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d’inspirer le désir d’entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des élèves du primaire à l’université et celles des créateurs d’entreprise.