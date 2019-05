Des étudiants du CBA testent leurs connaissances chez Desjardins Entreprises

Une quinzaine d’étudiants du programme de Techniques de comptabilité et de gestion, cheminement bilingue, ont eu l’opportunité de visiter les bureaux de Desjardins Entreprises – Chaudière-Nord à Sainte-Marie dans le cadre de leur cours « Gestion du fonds de roulement ».

Cette visite leur a permis d’en apprendre plus, entre autres, sur les processus d’analyse de financement des entreprises. Les étudiants ont été reçus par Josée Turgeon, directrice générale, et Sylvain Gagné, directeur de comptes Marché commercial.

« Nous sommes très reconnaissants envers Desjardins d’avoir accueilli la première cohorte d’étudiants en comptabilité et gestion, cheminement bilingue. Cette activité leur a permis de voir les applications concrètes en situation de travail, » souligne Marie-Claude Fortier, enseignante.

Activité de formation

Les étudiants devaient analyser les états financiers d’entreprises fictives avec les outils fournis par Desjardins Entreprises. Cette activité leur a permis de renforcer et de consolider leurs apprentissages.

« Ils ont pu voir de quelle manière les enseignements en classe sont utilisés dans le milieu professionnel. Les étudiants ont apprécié leur expérience et nous visons à la reconduire d’année en année » a renchéri Mme Fortier.

Plusieurs activités en entreprises sont organisées pour les étudiants en Techniques de comptabilité et de gestion afin qu’ils puissent mettre en application leur formation et s’intégrer dans le milieu des affaires beauceron. Quelques jours auparavant, les étudiants avaient échangé avec Nancy Labbé, directrice de la Chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle-Beauce, sur l’importance du réseautage pour une communauté d’affaires. De plus, le cheminement bilingue, offert au campus de Sainte-Marie, permet aux étudiants de développer leurs compétences en anglais, un avantage concurrentiel pour le marché du travail.