Dixième édition de la classique de golf de la CCSG

La classique de golf de La Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG), sera de retour pour une dixième édition. Les participants auront la chance de réseauter tout en s’amusant. 18 partenaires se trouveront tout au long du parcours et animeront au moyen de diverses activités-thématique. L’événement aura lieu le jeudi 12 septembre prochain au Club de golf de Saint-Georges à compter de 12h30.

Le slogan : « Un tournoi qui a d’la drive! » reflète parfaitement cet événement très dynamique qui est un incontournable pour tout entrepreneur de la région qui souhaite élargir son réseau de contacts. Le coût d’inscription est de 170$ pour les membres et 190$ pour les non-membres. Les entrepreneurs qui ne peuvent participer au tournoi ont la possibilité de se joindre pour le cocktail dînatoire au coût de 60 $ pour les membres et 70 $ pour les non- membres.

Devenez partenaire de La Classique 2019

Pour toute personne intéressée à s’inscrire ou à devenir partenaire, la CCSG offre des opportunités de visibilité tout au long de la journée, soit durant le tournoi et/ou durant le cocktail dînatoire. Veuillez consulter le site Internet de la CCSG au www.ccstgeorges.com ou à communiquer directement avec l’équipe de la Chambre au 418.228.7879.