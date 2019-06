2 astuces pour booster le référencement de votre site web

Qu’il soit professionnel ou non, un site web est long à concevoir et à rendre accessible. Vous voulez donc évidemment qu’il soit vu au maximum et que votre contenu circule. Les motifs qui poussent à souhaiter un achalandage plus grand sur son site web sont nombreux. Dans le cas d’une entreprise à but non lucratif, l’objectif est généralement d’attirer l’attention du public pour faire connaître la cause ou l’organisation. Dans le cas d’une entreprise, les intérêts sont évidemment au niveau de la stimulation autour des ventes et de la marque. Puis, finalement, pour un blogue personnel, le créateur de contenu veut soit faire valoir des opinions ou attirer l’attention du public sur sa proposition. Peu importe l’objectif, la fréquentation d’un site web est importante et doit être aidée par du référencement extérieur au site lui-même pour rejoindre un public plus large et attirer des clics.

Miser sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont souvent la réponse lorsque l’on parle de stratégies de communication, de marketing et de pénétration de marché. Dans le cas du référencement, créer des productions vidéo à Québec pourrait susciter l’intérêt puisqu’il a été prouvé que les vidéos sont ce qui suscite le plus d’engouement sur les plateformes. Vous pouvez par exemple présenter clairement un produit ou une idée ou simplement véhiculer une philosophie d’entreprise. Dans les deux cas, l’important est de mettre l’accent sur le site web et ses avantages.

Être présent sur les blogues

Le référencement sur les blogues est également une bonne façon d’augmenter le nombre de clics sur son site web. L’idée est de produire un article qui traite d’un sujet connexe à votre domaine d’expertise, à y inclure un lien intégré au texte vers votre site web et à le rendre disponible en ligne. Plus le sujet de l’article est actuel, intéressant et original, plus il sera efficace. Plusieurs blogues se consacrent d’ailleurs entièrement au référencement puisque c’est une façon avantageuse de faire vivre un blogue.

Augmenter sa visibilité sur les plateformes de recherche

Il est évident qu’un créateur de site web souhaite que sa plateforme apparaisse dans les premières lorsque quelqu’un fait une recherche en ligne. Pour se faire, il existe un système de référencement par mots-clés. En créant une liste de mots qui se rattachent de près ou de loin au sujet de votre site web, vous pourrez ainsi favoriser votre visibilité sur les plateformes de recherche et ainsi attirer plus de clics sur votre site.