Dollarama: et de cinq!

La 32e édition du tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) s’est tenue ce jeudi 22 mai, rassemblant 216 golfeurs venus de toute la région pour une journée axée sur le réseautage, la convivialité et la fierté entrepreneuriale. Coprésidé par Lucille Vachon, Elysa Doyon, Camille Vachon et Maryline ...