Identité numérique : quels enjeux pour les PME

L'identité numérique est l'ensemble des traces et des données que l'on laisse sur internet, de façon volontaire ou non. Des algorithmes génèrent ensuite un profil, mais qui n'est pas toujours conforme à l'image que l'on veut donner de soi. Il y a en effet des différences entre l'image perçue et l'image vécue. Alors pourquoi et comment garder le contrôle de son identité numérique à l'échelle de l’entreprise ?

L'identité numérique de l'entreprise : le fruit d'une construction commune

L'identité numérique de l'entreprise dépend de l'image perçue par le public, les consommateurs en tout premier lieu, mais aussi les partenaires, les fournisseurs, la concurrence... Cette image est le fruit d'une construction de longue haleine, basée essentiellement sur une relation de confiance. Tous les acteurs de l'entreprise y participent: service RH, commerciaux, service après-vente, administrateurs des réseaux sociaux, salariés en général à travers leurs partages et leurs commentaires.

Si bien que si un événement, une mauvaise interprétation par exemple, survient, cette confiance est rompue et tous les efforts de l'entreprise anéantis. Il y a là donc un véritable enjeu de formation autour de l’identité numérique.

Les dangers venus de l’extérieur

De nombreux dangers menacent l'identité numérique de l'entreprise:

- Les fausses informations, intox, bad buzz, avis négatifs, rumeurs lancés en vue de nuire à la marque. Une fois lancées sur les réseaux sociaux, elles se répandent comme une traînée de poudre et ruinent la réputation de l'entreprise. La seule solution est d'exercer une veille efficace pour surveiller ce qui se dit de l'entreprise et agir aussitôt en cas de risque.

- La manipulation de l'identité de l'entreprise: il peut s'agir du détournement du logo de la marque ou encore la mise sur le marché de contrefaçons.

- Les tentatives d’hameçonnage des boîtes courriel ou de piratage du site commercial pour récupérer les données ou les simplement les détruire en vue de nuire.

Les solutions

Les enjeux de l'identité numérique pour l'entreprise sont multiples: elle doit tout à la fois protéger ses propres données, ses fichiers et documents confidentiels, mais aussi celles de ses clients dont elle est responsable. Les conséquences d'une perte seraient désastreuses, sur le plan financier et pour sa réputation.

Choisir un hébergement web offrant une sécurité maximale à l'entreprise est de loin la solution la plus satisfaisante : vous disposerez d'outils très performants:

Un VPN pour naviguer sur internet dans l'anonymat, utiliser les bornes WiFi gratuites lors de vos déplacements, décourager les hackers qui utilisent l'adresse IP de vos ordinateurs;

Un certificat SSL pour sécuriser votre site,

Un certificat ID pour protéger votre identité numérique.