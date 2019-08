CEB : Sylvain Bilodeau sera conférencier au souper des jeunes gens d’affaires

Le Conseil économique de Beauce, dévoile aujourd’hui le nom de son conférencier invité pour la 34e édition du Souper des jeunes gens d’affaires, le 17 octobre prochain au Georgesville. Il s’agit de M. Sylvain Bilodeau, président de L.S. Bilodeau inc. à Saint-Éphrem.

Un peu plus d’informations sur le conférencier et l’entreprise...

Comme Obélix avec la potion magique, sylvaine Bilodeau est sans doute tombé dans le sirop d'érable quand il était petit ! Vrai passionné du domaine acéricole et de la ferblanterie, complice de son épouse et associée Linda Bourgault, Sylvain Bilodeau cofonde en 1989 l’entreprise L.S. Bilodeau enr. à l’âge de 26 ans, avec une foule d’idées et d’innovations en tête.

Fort de sa débrouillardise et avec le sens du travail en main, il développe progressivement l’entreprise en effectuant des travaux de ferblanterie, de carrosserie et de conception d'équipements d'érablières. Rapidement, L.S. Bilodeau est reconnue pour la qualité de son travail et sa relation étroite avec une clientèle régionale.

Au fil des années, L.S. Bilodeau a su s’adapter à un monde en évolution en restant toujours à l’affût des avancées technologiques dans ses différents secteurs d’activités. À ce titre, l’entreprise compte à son actif plus de 5 brevets et surpasse les normes environnementales les plus exigeantes pour sa gamme d’équipements de chauffage. En 2008, l’entreprise fait l’acquisition d’une compagnie de fabrication d’équipements fromagers et diversifie du même coup ses activités dans ce domaine.

Aujourd’hui, Sylvain Bilodeau codirige toujours L.S. Bilodeau et est fier d’avoir intégré une relève à l’entreprise, soit ses 4 enfants. À ce jour, l’entreprise emploie plus d’une soixantaine de salariés, une vingtaine de représentants à l’échelle provinciale et utilise de l’équipement à la fine pointe de la technologie pour répondre à la demande de quatre marchés principaux : les équipements acéricoles, les systèmes de chauffage à air chaud et à eau chaude, les équipements en acier inoxydable de grade alimentaire et des réservoirs sur mesure de toutes dimensions, sans oublier le département de ventilation.

En plus d’être chef d’entreprise, Sylvain Bilodeau est un acteur impliqué dans la région pour avoir été président de la Chambre de commerce de Saint-Éphrem, administrateur du CEB et administrateur pastoral de Saint-Éphrem.

Faire connaître la relève

La 34e édition du Souper des jeunes gens d’affaires se tiendra au Georgeville, le jeudi 17 octobre prochain, dès 17 h. Cette soirée permettra de découvrir de nouveaux entrepreneurs de la MRC de Beauce-Sartigan.

Pour réserver leur place, les gens peuvent remplir le formulaire disponible dès maintenant via le site Web du CEB au www.cebeauce.com.