Une vingtaine de jeunes initiés à l'entrepreneuriat collectif

Les Coopératives d’Initiation à l’Entrepreneuriat Collectif (CIEC) des MRC de La Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche ont terminé officiellement leur quinzième été de services consécutifs.

Gestion d’entreprise coopérative

Les jeunes entrepreneurs des deux CIEC ont appris à gérer une entreprise coopérative et ont été initiés au fonctionnement d’un conseil d’administration, à la gestion des ressources humaines, au marketing, ainsi qu’à divers travaux manuels et aux services à la clientèle.

Divers travaux

Plusieurs citoyens ont fait appel aux jeunes cet été pour de menus travaux tels que le désherbage, le nettoyage de sites après événements, des travaux de peinture, le cordage de bois, l’arrosage de plantes et s’occuper d’animaux de compagnie. Au courant des huit dernières semaines, les entrepreneurs ont réalisé, avec brio, un total de 22 contrats en tout genre. Ils ont également mis la main à la pâte afin d’organiser des activités d’autofinancement comme notre ouverture officielle qui fut un énorme succès. Les jeunes sont très reconnaissants envers la population et les entreprises qui, année après année, démontrent leur confiance et leur intérêt à encourager la relève entrepreneuriale.

Initiation au marché du travail

Les CIEC ont permis à près d’une vingtaine de jeunes, âgés de 12 à 15 ans, de s’initier au marché du travail. La CIEC sera de retour l’an prochain pour une seizième édition. L’équipe du Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Nord a déjà très hâte d’accueillir la prochaine cohorte de jeunes entrepreneurs en 2020.