Réouverture du dépanneur Accommodation 120 à Saint-Georges

Après plusieurs semaines de travaux, le dépanneur Accommodation 120 a procédé à sa réouverture hier, le lundi 12 août. Le commerce est désormais installé dans les locaux de l’ancien lave-auto Ultra-Pro, situé au coin de la 119e Rue et de la 2e Avenue.

À lire également :

Histoires de dépannage

L'incendie dans la 120e rue serait de cause accidentelle

Cette réouverture était d’ailleurs attendue depuis un bon moment par les clients et les gens de ce secteur. Selon Sonia, l’une des employées du dépanneur, a mentionné que l’achalandage allait relativement bon train hier.

« Ça a été une bonne journée », a-t-elle dit.

Des locaux neufs

L’endroit a été entièrement réaménagé et refait, allant de la façade aux fenêtres, à la chambre froide et à l’électricité, en passant par l’enseigne, le plafond, le comptoir et le plancher entre autres.

L’établissement comporte maintenant des avantages et offre un environnement de travail amélioré, par rapport à l’ancien local, qui était disposé en forme de L. Employés et propriétaires apprécient d’ailleurs l’aménagement de ce nouvel espace.

« J’aime ça au bout. C’est vraiment beau. C’est plaisant travailler dans du neuf, a déclaré Sonia. Ça travaille mieux. Il y a moins de recoins. On voit partout. »

« L’environnement de travail, pour moi et les employés, c’est mieux, pour les clients aussi. Maintenant, c’est plus clair. Il y a plus de clients qui vont venir, j’en suis sûre », a renchéri et conclu l’une des propriétaires des lieux, qui tenait d’ailleurs à remercier les employés pour leur aide et les clients qui les encouragent.

Emplacement avantageux, locaux neufs, le dépanneur Accommodation 120 est ainsi prêt à accueillir de nouveau ses clients.