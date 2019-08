L'entreprise Solisco a acquis Norecob de Saint-Jules

L’entreprise établie à Scott,Solisco a annoncé par voie de communiqué l’acquisition de Norecob. À la suite de cette transaction, elle obtient une deuxième usine à Saint-Jules. La fusion accroît la productivité de Solisco tout en augmentant ses effectifs de 340 à près de 400 employés.

Une acquisition stratégique

Dans le cadre de ses projets de croissance, Solisco désirait s’adjoindre une imprimerie qui partageait sa vision et ses valeurs. Norecob, une entreprise située elle aussi dans la région de Chaudière- Appalaches, représentait l’occasion idéale.

« En plus de démontrer un grand souci de la qualité, de l’efficacité et du service à la clientèle, l’imprimerie de Saint-Jules excellait dans les mêmes spécialités que Solisco : les catalogues, les livres, les magazines et le matériel promotionnel. D’autre part, la proximité de son emplacement promettait de faciliter la gestion des deux sites. »