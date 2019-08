Le Beaucevillois Jean Bolduc recevra le Sommet Enracinement lors du gala de la 21e édition de la Soirée des Sommets du CLD Robert-Cliche qui aura lieu le mercredi 23 octobre prochain à l’Hôtel National de Tring-Jonction.

Ce prestigieux prix est attribué à une personnalité d’affaires qui a contribué au développement économique et social ainsi qu’à la vitalité de sa ville natale. Ses implications s’étendent aussi à la MRC Robert-Cliche et à toute la Beauce.

Jean Bolduc a amorcé sa carrière dans le domaine de l’imprimerie en 1973, chez Formules d’affaires Moore. En 1986, il a fondé Les Impressions de Beauce inc. avec un collaborateur prêt à relever le défi de se lancer en affaires. Après la vente de l’entreprise en 2013, Jean Bolduc a continué d’œuvrer dans le domaine de l’imprimerie à titre de conseiller jusqu’au moment de sa retraite.

Tout au long de sa carrière, il s’est impliqué bénévolement dans plusieurs organismes et, malgré la retraite, il continue de s’investir à fond dans la communauté. Ainsi, cet ancien conseiller municipal de Beauceville a été président de la Corporation de développement industriel de Beauceville, membre fondateur et secrétaire-trésorier au conseil d’administration de la Coop de santé Robert- Cliche, membre du conseil d’administration du Club de golf de Beauceville et bien d’autres encore. Pour en savoir davantage sur cet homme affable dont la personnalité a joué un grand rôle dans sa réussite entrepreneuriale, rendez-vous à la Soirée des Sommets 2019!

Réservez votre place maintenant



Rappelons que la Soirée des Sommets est une activité d’envergure et de prestige organisée annuellement par le CLD Robert-Cliche pour favoriser le réseautage dans le milieu des affaires et mettre en valeur l’excellence de la MRC.

En effet, en plus de la conférence de l’entrepreneur Louis Jacques, sept Sommets seront remis à des entreprises et à des individus qui se sont démarqués au cours des deux dernières années par leur vision et leur audace tout en contribuant au sentiment d’appartenance à la MRC Robert-Cliche. Les billets pour la soirée peuvent être réservés dès maintenant en consultant le site Internet www.cldrc.qc.ca.

Notons que cet événement est rendu possible grâce à la collaboration de Promutuel Assurance, partenaire officiel de la Soirée des Sommets 2019 ainsi que du soutien de Desjardins, Services Québec, la MRC Robert-Cliche, Raymond Chabot Grant Thornton, Hydro-Québec et Blanchette Vachon.