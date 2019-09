L'Extravagante MISS V : créatrice de rêves

Voir la galerie de photos

Vicky Fortin, alias l’Extravagante MISS V, nous a accueillis dans sa maison. Au premier abord, le décor ne prédit aucunement l’univers unique qui se trouve au sous-sol dans son atelier. Dès la dernière marche franchie, on aperçoit ses créations qui reflètent l’imaginaire et la personnalité de la Georgienne.

Vivre heureuse

Il y a un an, Vicky a quitté son emploi chez CDID pour créer à temps plein de magnifiques costumes, accessoires, robes de bal et de mariés. Bien loin de regretter, elle dit vivre enfin de sa passion et d’aimer son travail.

Loin d’être comme les autres adolescentes, à 14 ans, elle a demandé à sa mère si elle avait une machine à coudre. À partir de ce moment, elle a appris seule tous les rudiments et n’a pas cessé de confectionner des œuvres d’art portables.

« Je rêvais de porter des belles robes comme celle-là. Les femmes étaient tellement chics, tellement coquettes », raconte-t'elle décrivant les robes médiévales qu’elle avait vues à Québec.

Ces robes sont dispendieuses et une jeune femme ne peut se les permettre. C’est son plus grand souhait, offrir aux gens ce qu’ils ont en tête et de posséder une pièce unique.

Des contrats qui la font « vibrer »

L’artiste affectionne toutes ses créations et ses clients, mais une jeune fille de Saint-Prosper a marqué son année : il s’agit de Maya Caron, la Miss Teen Canada Globe 2019.

« Grâce à Maya, j’ai eu la chance de faire un costume époustouflant pour Miss Teen Canada Globe. Elle a été super gentille, elle m’avait envoyé une photo avant et une après, et m’a envoyé un message qui disait : on a gagné! ».

Pour Vicky, cette petite attention vaut bien plus que de l’argent et elle considère que c’est sa vraie paye. Ses contrats proviennent en majorité de personnes qui l’ont référé. Entre autres, elle a conçu dix costumes dans un style « steampunk » pour l’ouverture du Méga Parc des Galeries de la Capitale.

Rester local et collaborer

La créatrice tente de concevoir avec des matériaux qui proviennent d’entreprises locales. Cela lui tient à cœur et elle a le souhait de collaborer également avec des entrepreneurs d’ici, autant pour la location/création de costumes divers ou pour toutes les occasions, incluant les mariages originaux et thématiques.

L’Extravagante MISS V a beaucoup de grands projets. Elle dit en riant qu’un jour elle habillera « Lady Gaga », confiante de son talent et de sa créativité.

Finalement, Vicky Fortin pourrait être comparée à la marraine la bonne fée qui offre des possibilités inimaginables et qui permet à des clients de se sentir uniques.

