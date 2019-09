La réinvention à l'honneur au 18e Déjeuner du président CEB

Les conférenciers invités de la 18e édition du Déjeuner du président du Conseil économique de Beauce (CEB) ont été annoncés au cours d’une conférence de presse. L’évènement se tiendra le 22 novembre prochain au Centre de congrès Le Georgesville, à Saint-Georges.

Trois entrepreneurs de la région

Sous la thématique « J’ai réinventé le modèle ! », le déjeuner présentera trois conférenciers de la région qui ont su démontrer leur capacité à innover et à révolutionner leur entreprise. Les entrepreneurs sélectionnés sont :

Chacun d’eux parlera de leurs solutions utilisées pour innover, de leur vision et des enjeux stratégiques qui les ont poussés à changer leur modèle d’affaires. Ils ont fait de nombreux essais et ont vécu de nombreuses erreurs, mais qui les ont menés vers le succès.

L’importance d’innover

Les commanditaires du déjeuner s’accordaient sur l’importance de se réinventer et d’innover.

« Les entrepreneurs qui réussissent ne se satisfont pas du statu quo et du copié-collé, mais s’engagent sereinement à revoir leur modèle d’affaires avec créativité, ouverture, humilité et responsabilité. », Philippe Dancause du Groupe Dancause.

« Si tu arrêtes d’innover, tu vas être à l’arrière du peloton. Il faut toujours se remettre en question pour réinventer plus et réinventer mieux. »Me Jérôme Beaudry de Bernier Beaudry inc., firme d’avocats et de notaires.