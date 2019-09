Dix ans pour la Classique de golf de la CCSG

Lors de la dixième édition de la Classique de golf de la Chambre de commerce de Saint-Georges (CCSG), plus de 130 participants du milieu des affaires étaient réunis. C’est sous la présidence d’honneur du restaurant le SHAKER Cuisine et Mixologie que l’événement s’est tenu le 12 septembre dernier au Club de golf Saint-Georges.

« Grâce à l’appui et à la grande générosité de nombreux partenaires, la 10e édition de la Classique a été une grande réussite. Le plaisir et le beau temps étaient au rendez-vous pour nous offrir l’une des plus belles occasions de réseautage et de partage pour tous ceux qui y étaient présents », souligne la directrice générale de la CCSG, Mme Annie Gilbert. « Cette année, la Classique a été agrémentée par l’incroyable implication et générosité de sa présidence d’honneur, le restaurant le SHAKER, et de toute son équipe. Le SHAKER nous a gâtés par son menu copieux et exquis, il a prolongé les joies de l’été en servant l’un de ses séduisants cocktails en guise de rafraîchissement, gracieusement offert à tous les participants ».