Comment choisir un bijou pour offrir à un homme ?

Que ce soit pour marquer un anniversaire de mariage ou de naissance, un événement important ou pour offrir un cadeau à celui qu’on aime, un bijou est un geste des plus symboliques qui soit. Si vous souhaitez offrir un cadeau unique et personnalisé à votre amoureux et ne savez pas par où commencer, voici quelques conseils pour vous guider.

Si votre homme aime les bijoux, prenez note du type de bijou qu’il porte le plus souvent et avec lequel il semble le plus confortable. S’il ajuste constamment son pendentif, ce pourrait être signe qu’il n’ait pas l’habitude ou que le pendentif est trop long pour le type de vêtement qu’il a l’habitude de porter. Dans le doute, vous pourriez plutôt opter pour un bracelet ou une bague. De plus, prenez note du style et du type de métal qu’il porte le plus souvent. Non seulement aurez-vous une idée claire de ses goûts, mais cela pourrait aussi indiquer que sa peau réagit à certains métaux s’il ne les porte jamais ou s’il y a seulement un type de métal dans sa collection.

Bref, laissez-vous inspirer par sa personnalité et choisissez un bijou qui vous plaît également pour que votre cadeau ait un peu de votre personnalité. Vous voulez lui offrir quelque chose d’unique qui vous représentent tous les deux. Si vous n’avez pas du tout les mêmes goûts, vous pouvez personnaliser le bijou en faisant graver un petit message.

Bagues

Il est important de connaître la circonférence de ses doigts. Normalement, la grandeur d’une bague pour homme varie de 7 à 12 millimètres. Certaines entreprises, comme Flamme en rose offrent un baguier gratuitement afin de mesurer la taille de nos doigts.

Sachez que si vous optez pour une bague et qu’elle devient inconfortable avec le temps parce que ses mains ont changé de façon permanente (âge, perte de poids importante ou autres facteurs morphologiques), les bijouteries offrent normalement un service de mise en grandeur, c’est-à-dire qu’un joaillier peut agrandir ou rétrécir votre bague.

Chaînes et pendentifs

La longueur d’une chaîne ou d’un pendentif se mesure le plus souvent en pouces. La taille du cou de votre homme est une donnée importante si vous choisissez une chaîne qui se porte près du cou. Autrement, assurez-vous que le pendentif ne soit pas trop lourd et qu’il convient bien à son style vestimentaire.

Bracelets et boutons de manchette

Le bracelet est un bijou très polyvalent qui peut se marier à merveille avec tout type de vêtement, du smoking au t-shirt. Tout comme les boutons de manchettes, ces bijoux sont des accessoires subtils qui ajoutent du raffinement à tout ensemble.

Boucles d’oreille

Avant d’offrir des boucles d’oreille à votre homme, assurez-vous qu’il réagit bien aux métaux. Il est recommandé de choisir des boucles d’oreilles en or ou argent massif. S’il ne tolère pas ces métaux, tournez-vous plutôt vers des tiges en acier inoxydable ou en titane.