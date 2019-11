Le président directeur-général du groupe Filgo-Sonic, Michel Lehoux, sera le conférencier de la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Joseph, le 27 novembre à 7 h 30, dans le cadre des déjeuners-conférences présentés au restaurant le Journel.

M. Lehoux s’est joint au Groupe Filgo en 1975 et a occupé plusieurs postes dans différents départements, ce qui lui permet d’être très proche de l’entreprise. Sous son leadership, Filgo est devenu l’un des plus importants distributeurs de produits pétroliers au Québec. Il a su développer une équipe de direction impliquée et ainsi positionner Filgo comme intégrateur par excellence dans son marché.

En 2016, il est devenu président-directeur général du Groupe Filgo-Sonic qu’il a souhaité positionner comme le plus important distributeur d’énergies dans l’Est du Canada et voir reconnu à ce titre comme étant la référence en matière d’expérience client.

Pour assister au déjeuner-conférence de M. Lehoux, il est possible de réserver vos places en communiquant au 581 372-9911, par texto ou téléphone.