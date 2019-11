Beauceville retrouve enfin son épicerie

On se serait cru à une soirée de première de film alors que le tout Beauceville, ou presque, s'est agglutiné devant les portes du supermarché IGA, la seule véritable épicerie de la ville digne de ce nom, pour prendre part à sa réouverture. Toutes et tous avaient hâte de se réapproprier cet établissement fermé depuis huit mois suite à l'inondation d'avril 2019

Et les grandes vedettes de l'événement étaient les membres de la famille Jinchereau, gestionnaires locaux de la bannière, qui ont accueilli une par une toutes les personnes venues voir ce Phénix renaître de ses cendres. Une renaissance qui a demandé un investissement de plus de 4 millions $.

Au moment de prendre la parole, le paternel Pierre Jinchereau a été chaleureusement applaudi par la foule qui se serrait parmi les étalages flambant neufs et remplis à ras bord. Comme un boxeur qui, après plusieurs rounds d'un match qui n'en finit plus de finir, pouvait enfin savourer la victoire. D'ailleurs, on sentait chez les Beaucevilloises et les Beaucevillois présents dans ce sanctuaire alimentaire le goût de célébrer le succès, simplement et avec soulagement.

Pour sûr, s'il avait été permis de «faire son épicerie» ce soir, tout se serait vendu comme des petits pains chauds. Les clients devront toutefois garder une petite gêne et se retenir jusqu'à 8 h du matin en ce jeudi 21 novembre qui est aussi, drôle de coïncidence, l'anniversaire du maire de Beauceville, François Veilleux! Un beau cadeau de fête pour le premier magistrat qui est bien heureux que ses concitoyennes et ses concitoyens puissent enfin se ravitailler dans les limites de sa municipalité.