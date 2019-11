Trois entrepreneurs exposent leur «réinvention» du modèle d'affaires

C'état salle comble encore cette année pour le 18e Déjeuner du président du Conseil économique de Beauce (CEB), tenu au Georgesville le 22 novembre sous le thème « J'ai réinventé le modèle! ».

Les plus de 400 convives de la communauté d'affaires présents lors de l'événement ont été à même d'apprécier les trois conférenciers invités pour l'occasion.

Le premier à s'exprimer était Jeannot Boutin, fondateur et copropriétaire du Marché 7-23, qui a expliqué comment il avait réinventé son dépanneur traditionnel, «un garde-robe au départ », en un marché de proximité qui offre aujourd'hui un immense comptoir du prêt-à-manger, une boucherie et une saucisserie, quelque 1500 marques de bière de microbrasseries québécoises et « des ventes de 1000 pizzas par semaine ». C'est ainsi qu'entre 2004 et 2019, en investissant à trois reprises pour transformer son commerce, il a augmenté son chiffre d'affaires de 148%. Avec son partenaire qui s'est associé il y a quelques années, il travaille présentement à développer un site Web transactionnel pour la vente de pizzas.

En second lieu, le directeur général de Golf In, Carl Fortin, a révélé à l'auditoire que cette entreprise familiale, qui compte son père et ses frères, est présentement le plus grand réseau de simulateurs de golf en Amérique du Nord, un réseau qui se traduit par 21 installations au Québec et 55 au Canada. Avec son équipe, il est en train de mettre en place une communauté virtuelle d'utilisateurs qui pourront se faire compétition à distance l'un envers l'autre et le tout, en temps réel. Et ce n'est pas tout: Golf In veut développer un laboratoire extérieur, une usine robotisée en plus de diversifier ses produits.

Le 3e conférencier a présenté son entreprise créée seulement en 2018, vHub, qui est en train d'établir un réseau de location en ligne de semi-remorques. « Nous voulons devenir le Airbnb de ce type de location pour permettre à l'industrie du camionnage de trouver du matériel roulant à proximité pour économiser temps et argent », a fait savoir le président Sébastien Blouin qui se lance dans ce passage au numérique dans un esprit de « démarche parfaitement imparfaite ».

À noter que, malgré le titre de l'événement, le président du CEB, Tony Turcotte, n'était malheureusement pas à son petit déjeuner annuel car retenu à l'extérieur du pays. C'est le vice-président Luc Paquet qui s'est chargé d'accueillir les participants. Le CEB, qui compte actuellement 260 membres, est en pleine campagne de recrutement.