La Chambre de commerce de l'Est de la Beauce est dissoute

Le conseil d’administration de la Chambre de commerce de l’Est de la Beauce a pris la décision de dissoudre l’organisation après 60 ans. Il est à noter que depuis deux ans, c’était le Comité de l’Expo de Saint-Prosper qui avait assuré la relève et que malheureusement aucun membre n’a voulu reprendre le CA.

Une décision difficile

Le président de la Chambre de commerce, Guillaume Rodrigue mentionne que ceux qui tenaient le conseil avant eux avaient fait également de nombreux appels, mais personne n’a manifesté son intérêt à reprendre les rênes. S’il y a deux ans l’Expo de Saint-Prosper avait accepté de prendre la tête de la Chambre, c’était entre autres pour éviter de repartir une nouvelle organisation et un organisme sans but lucratif (OSBL). M. Rodrigue ajoute que cela ne devait être que temporaire, le temps qu’un nouveau conseil d’administration soit formé.

De plus, lorsque le Comité de l’Expo de Saint-Prosper a fait des demandes auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour des permis de loterie, il a essuyé un refus.

« Eux, ils ne voulaient plus donner de permis de loterie à une Chambre de commerce, car ils disaient que ce n’était pas un OSBL. On ne pouvait pas continuer avec la Chambre de commerce. Alors on a été quand même obligé de former un nouvel organisme. C’est suite à cela, comme il n’y avait pas personne qui avait levé la main pour prendre la relève, on a décidé de dissoudre la Chambre de commerce », explique Guillaume Rodrigue.

L’Expo de Saint-Prosper est devenue une entité à part entière le 1er novembre dernier.

Remise des fonds aux organismes

Lors de l’assemblée de dissolution de la Chambre de commerce de l’Est de la Beauce, il était important pour le conseil d’administration de remettre les fonds accumulés dans les dernières années. Les organismes des quatre municipalités couvertes : Saint-Zacharie, Saint-Prosper, Sainte-Aurélie et Saint-Benjamin ont reçu une invitation à soumettre leur demande de financement.

« On a reçu beaucoup de demandes, puis on n’avait pas tant d’argent que cela à distribuer. On avait juste 7 000 $ à distribuer. Pour nous, c’était important de donner un montant équivalent aux municipalités dans lequel on a eu des demandes. Il y a juste eu Saint-Benjamin qu’on n’a pas reçu de demande. »

Le président a indiqué qu’ils avaient contacté chaque municipalité pour qu’elle informe leur organisme de cet appel. Finalement, ce sont le : Club des Fermières de Saint-Zacharie (500 $), Corps des cadets 2787 de Saint-Zacharie (1500 $), Comité Loisirs et Culture de Sainte-Aurélie (2000 $), Club de Patinage artistique de Saint-Prosper (1000 $), Service des Loisirs de Saint-Prosper (1000 $) et La Croisée des Chemins (1000 $) qui ont bénéficié de ces dons.