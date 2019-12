40 travailleurs immigrants rencontrent 18 entreprises beauceronnes

Une quarantaine de personnes immigrantes ont participé à des entrevues exploratoires auprès de 18 entreprises de la région de Saint-Georges de Beauce, à l'initiative de la Chambre de commerce locale.

Cet événement s'est tenu à l’École d’entrepreneurship de Beauce le 6 décembre dans le cadre du programme Un emploi en sol québécois, un projet qui vise à favoriser l’intégration en emploi des personnes immigrantes dans les régions du Québec.

Initié par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et appuyé par les chambres de commerce présentes dans les différentes municipalités des régions ciblées, le déploiement des activités se fait en concertation avec les organismes communautaires spécialisés dans l’accompagnement des personnes immigrantes ainsi qu’avec les instances régionales de Services Québec. Le programme s’adresse à toute personne ayant immigré au Québec depuis moins de cinq ans et n’ayant pas d’expérience significative dans son domaine de formation, son métier ou sa profession au Canada.

« Dans le contexte de la pénurie de main-d’œuvre, ce programme nous aide à faciliter l’arrimage entre les besoins en main-d’œuvre de nos entreprises et les personnes immigrantes se cherchant activement un emploi. Nous avons en Beauce un des plus bas taux de chômage et nos entreprises ont besoin de vous pour réussir à combler leurs besoins et aussi pour vous accueillir chez-nous avec notre belle qualité de vie », a déclaré le président de la Chambre de commerce de Saint-Georges, Olivier Morin

Les participants ont eu l’occasion de recevoir de l’information de plusieurs kiosques et centres de services de la région dont : Services Québec, le Centre de recherche d'emploi, le Carrefour Jeunesse emploi, la Commission scolaire Beauce-Etchemin, le Cégep Beauce-Appalaches, Tandem International, Passeport travail de Beauce, la Ville de Saint-Georges et La Beauce embauche.

« Je constate l’engouement pour cette initiative qui se traduit par un nombre important d’entreprises de la région de Saint-Georges-de-Beauce qui y participe. Le travail que nous menons avec nos partenaires porte fruit. C’est ce qui fait la force de notre réseau », a conclu Stéphane Forget, président-directeur de la FCCQ.