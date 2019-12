Les différentes sortes de béton

Les matériaux de construction sont très variés, mais l’un d’entre eux se démarque par sa popularité. En effet, le béton est l’élément naturel le plus utilisé pour bâtir nos villes. Les ingénieurs s’en servent pour construire une grande partie des bâtiments et quelques éléments du réseau routier. Ce matériau est également populaire auprès des artistes. Les différents types de bétons possèdent chacun des caractéristiques particulières pour répondre aux besoins de chaque projet.

Le béton à prise rapide

Ce type de béton est très similaire au béton traditionnel une fois durci. Cependant, il contient un adjuvant accélérateur de prise pour prendre plus vite et ainsi faire un gain de temps lors de la construction. Le béton à prise rapide est plus facile à manipuler que le béton traditionnel. Les artistes l’apprécient pour son temps court de durcissement. En outre, sa manipulation est simple et rapide. Toutefois, il conserve toute sa robustesse.

Le béton haute performance ou BHP

Le béton haute performance porte ce nom, car sa résistance est supérieure au béton traditionnel, ce qui en fait un choix de prédilection dans les milieux hostiles. Il supporte une plus grande compression et sa faible porosité lui offre une meilleure défense face aux agressions extérieures. De ce fait, les coûts de maintenance et les besoins d’entretien diminuent grandement. En outre, construire avec du BHP diminue le volume de matériau brut nécessaire tout comme la quantité d’eau utilisée. Toutefois, ce type de béton conserve une grande fluidité et il n’est pas obligé de le faire vibrer pour obtenir une surface lisse. Le béton haute performance est l’une des sortes les plus solides et fiables sur le marché actuel.

Le béton auto-plaçant

Le grand avantage du béton auto-plaçant est sa grande fluidité à l’état frais. Lorsqu’il durcit, il conserve les mêmes performances que le béton traditionnel. Ce type de béton ne requiert aucun serrage ou vibrage au moment de l’installation, ce qui diminue grandement le niveau sonore sur un chantier de construction. De plus, sa texture plus liquide lui procure une place de choix pour les constructions dans les lieux restreints ou difficiles d’accès.

Le béton armé

Le béton armé porte ce nom, car il est renforcé d’une armature en acier. Le béton traditionnel possède une excellente résistance à la compression, mais il se découvre des lacunes lorsqu’une force de traction est apposée. Le renforcement en acier permet de répondre à ce manque. Cependant, l’acier utilisé doit avoir une grande adhérence et la surface doit présenter de nombreuses aspérités. Le béton armé est principalement utilisé pour faire des dalles, des poteaux, des poutres, des fondations et des murs, car il présente une grande résistance contre le feu.

Le béton s’est intégré dans l’ensemble de nos vies. Que l’on habite en ville ou en campagne, le béton fait partie du paysage et chaque jour, nous le côtoyons.