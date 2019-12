Oranje s'illustre à l'International

Oranje a été récemment reconnue comme l'une des meilleures compagnies de production au monde. L'entreprise s'est classée 13e sur plus de 12 000 agences de production vidéo à l’occasion du 2019 Global Leaders Awards du site Web Clutch.

Oranje est d'ailleurs honorée de faire partie de ce palmarès, après s’être distinguée à deux reprises lors des 2019 Summit Awards – l’une pour la vidéo corporative de P.H. Tech et l’autre pour la vidéo corporative de BBA.

« Quand nous avons fondé Oranje à Vallée-Jonction en 2012, nous ne pensions pas que, quelques années plus tard, nous rivaliserions avec des compagnies situées dans les plus grands centres du monde. Nous sommes fiers d’avoir mis sur pied une entreprise créative en Beauce, une région longtemps reconnue comme étant manufacturière. C’est motivant de voir des entreprises bien établies comme Cascades, BRP ou Groupe BMR se tourner vers nous et apprécier notre travail », a souligné Julien Savoie, copropriétaire de l’agence.