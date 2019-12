Voir la galerie de photos

La résidence pour personnes aînées, Le Saint-Guillaume, qui se situe sur le boulevard Dionne à Saint-George, annonce l’agrandissement de son bâtiment pour un investissement de 6 500 000 $. Les travaux commenceront au printemps 2020 entre la fin du mois de mars et début avril. L’ouverture est prévue pour le 1er novembre de la même année.

La firme Les Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques inc. est le concepteur du projet. Un total de 36 nouveaux appartements s’ajoutera aux 215 logements déjà construits. Le projet consiste à la construction d’une nouvelle aile annexée au bâtiment actuel. Il y aura 24 appartements de type 3 ½ et 12 de type 4 ½ destinées à des personnes autonomes et légèrement en perte d'autonomie.

Les propriétaires, Serge Poulin, et son fils Marc-André Poulin, travaillaient depuis deux ans sur un projet d'agrandissement plus important, mais ont dû revoir les plans à plus petite échelle.

« Ici, comme ailleurs on a la même problématique du manque de personnel. On a été obligé de réduire notre gros projet, qu’on a mis sur la glace, autrement dit on en a développé un autre de 36 appartements au lieu de 95 appartements. On est vraiment dans une pénurie de personnel, et puis au lieu de construire 95 appartements et avoir des problèmes critiques à se trouver du personnel, on aime autant y aller à plus petit. Ça sera plus facile de trouver 5 nouvelles personnes au lieu d’en trouver 28 nouvelles, » explique Serge Poulin.

Ces cinq nouveaux emplois s’ajouteront aux 70 déjà existants. Ces postes tourneront autour du service à la salle à manger, de l’entretien ménager, en cuisine et en équipe médicale.

Description des nouveaux logements

Les nouveaux appartements seront orientés en direction sud-est et profiteront ainsi de beaucoup d’ensoleillement. Pour pallier au risque d’une température trop élevée, la résidence installera la climatisation dans tous ces logements. Ils seront de la même grandeur que les autres, entre 500 et 1100 pieds carrés. Afin d’éviter que les personnes âgées enjambent un rebord de bain, on retrouvera dans les salles de bain que des douches au sol avec un petit bord de 3 pouces.

Une augmentation de demande pour s’installer en ville

La résidence a vu le jour en 1988 et au fil des ans a subi de nombreuses modifications et ne cesse de s’agrandir. Au départ, on ne comptait que 50 logements. M. Poulin ajoute que 50 % de leurs locataires proviennent de l’extérieur de la ville de Saint-Georges et que les plus nombreux services à proximité les incitent à s’installer au « cœur de la Beauce ».

Il est déjà possible de s’informer et de réserver un logement en appelant le propriétaire, Serge Poulin au 418-227-3311 ou au 418-222-2797.