Le Salon de l'habitation Chaudière-Appalaches de retour pour une 5e année

Le Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches (SH-CA) revient pour une cinquième année du 17 au 19 janvier 2020 au Centre des Congrès de Lévis. L’animation sera faite par la vulgarisatrice et chroniqueuse, Stéphanie Lévesque. Les visiteurs pourront s’informer auprès de plus d’une centaine d’exposants et d’autant de professionnels en rénovation, construction, aménagement et services financiers et autres.

Les promoteurs du Salon promettent à nouveau de la qualité. Leur évènement se déroule à un moment qui est propice à la préparation, à la réalisation et à la concrétisation de projets impliquant les divers métiers et profession du domaine de la construction.

Du Salon au Web, Stéphanie Lévesque répondra à vos questions

L’entrepreneure générale, ébéniste et chroniqueuse pour divers médias, Stéphanie Lévesque présentera une série de capsules d’informations destinées au Web qui répondra en ligne à une série de questions issues du public afin de fournir des trucs et astuces pour rénover, réparer ou aménager votre demeure. De plus, elle passera d’un exposant et d’un domaine à l’autre

« Quand on visite le salon avec en tête des projets, il faut faire preuve de curiosité et de perspicacité par maximiser la préparation de nos chantiers de rénovation ou de construction et ainsi faciliter leur réalisation », lance Stéphanie Lévesque. « Il faut miser sur les contacts en face à face et les échanges qui permettent de développer et de concrétiser les projets. Peu importe l’étape de réalisation ou la nature des projets, avec leur grande disponibilité, les exposants vous guident de leur expertise et vous inspirent de leur qualification ».

Cinq ans d’appuis renoués de ses partenaires

Ce salon est exclusivement axé sur l’habitation et réservé prioritairement aux entreprises ayant une place d’affaires dans Chaudière- Appalaches. Le Salon poursuit son partenariat avec l’Association de la construction du Québec – Région de Québec (ACQ Québec). L’implication de ses partenaires, l’ACQ Québec et la Ville de Lévis, contribue au rayonnement de cet événement reconnu pour la qualité des exposants et de ses activités.