Les chercheurs d'emploi conviés à un déjeuner-conseil

Fort du succès de la première édition, le CRE Beauce-Etchemins renouvelle son activité « Café, croissants et autres ingrédients » le mardi 28 janvier à compter de 8 h 30 dans ses locaux de Place Centre-Ville à Saint-Georges.

Les chercheurs d’emploi sont conviés à ce déjeuner gratuit durant lequel ils pourront recevoir des conseils comme la vérification et la mise à jour du CV, la rédaction d’une carte professionnelle ainsi que des suggestions pour se démarquer positivement auprès des employeurs.

Cette activité vise à bien outiller le chercheur d'emploi pour qu'il fasse bonne impression lors des rencontres et entrevues et convaincre l’employeur d'être la personne à engager. Les chercheurs d’emploi de tous âges sont invités à s’inscrire au préalable à ce déjeuner-conseil en appelant au (418) 227-5445.

Rappelons que le Centre de recherche d'emploi Beauce-Etchemins a comme mandat d’outiller et de soutenir les personnes sans emploi dans leurs démarches de réintégration au marché du travail. L'objectif se veut de permettre aux chercheurs d'amorcer rapidement une recherche efficace pour trouver le meilleur emploi le plus rapidement possible. Grâce à la contribution financière de la Direction régionale de Services Québec de la Chaudière-Appalaches, les services sont sans frais pour les personnes sans emploi ou en situation précaire.