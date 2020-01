Le Salon de l’habitation de Chaudière-Appalaches fête ses 5 ans d’existence!

Le Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches (SH-CA) fête ses cinq ans d’existence cette année! Sous le thème Accueillant et diversifié, l’événement se tiendra jusqu’à demain, le dimanche 19 janvier, au Centre de congrès et d’expositions de Lévis.

Ceux et celles qui projettent des travaux de construction et de rénovation pourront ainsi préparer leur chantier avec les conseils judicieux de professionnels issus des divers secteurs de l’industrie de la construction de Chaudière-Appalaches!

Les promoteurs du Salon étaient fiers de procéder à leur 5e coupure du ruban en guise d’ouverture officielle. Accompagnés de Stéphanie Lévesque, animatrice de l’événement, la représentante du maire de Lévis, Mme Janet Jones, de même que les promoteurs et les dignitaires présents à l’ouverture officielle ont fièrement salué la grande qualité des exposants et la diversité des produits et services de proximité présentés.

Cinq ans de création, de partage et de conseils

Le Salon de l’habitation Chaudière-Appalaches, c’est cinq ans de présences animées par un désir de création, de partage, de conseils et d’expertises. Cet événement à dimension humaine et convivial convie année après année le public à le visiter avec des projets à concrétiser en tête.

Vitrine vivante sur les entreprises liées au secteur de la construction, le Salon favorise leur rayonnement dans les secteurs de la construction, de même que de l’achat et de l’accès à des services de proximité.

Toujours plus près des gens

L’événement offre d’autre part une animation toujours plus près des gens avec Stéphanie Lévesque, misant sur les contacts en face à face, ainsi que les échanges qui permettent de développer et de concrétiser les projets. Peu importe l’étape de réalisation ou la nature de leurs projets, la grande disponibilité des exposants plaît aux visiteurs guidés par leur expertise et inspirés par leur qualification.

À chaque édition, une touche artistique est également proposée pour inspirer les projets d’aménagement et de déco! Depuis 5 ans, le Groupe Cultur’Art de Lévis donne un souffle d’imagination aux visiteurs dans leurs idées d’aménagement et de décoration. Cinq de ses artistes exposeront de grands formats pour meubler l’espace d’un grand corridor au 2e étage du Centre d’exposition.

Partenaires

Le Salon de l’habitation renoue depuis cinq ans son association avec ses partenaires. L’ACQ Québec et la Ville de Lévis contribuent au succès de cet événement réservé prioritairement aux entreprises ayant une place d’affaires dans Chaudière-Appalaches et reconnu pour la qualité des exposants et son offre axée sur l’habitation.

Pour obtenir plus d’informations, notamment sur les tarifs, visitez le site Internet www.sh-ca.ca.