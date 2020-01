Beauceville comptera bientôt deux usines de production de cannabis médicinal

Deux bâtiments, qui serviront à la production de cannabis médicinal, sont en fin de construction dans le parc industriel de la Ville de Beauceville et les entreprises derrières les projets espèrent bien être en opération ce printemps.

La première, Les Entreprises Cannada’s Best Inc, est à compléter une bâtisse de 120′ X 70′ qui permettra une surface de culture de 2150 pieds carrés, a indiqué le président et directeur général, Éric Poulin, qui s'est lancé dans cette aventure des plus sérieuses, voilà déjà trois ans, avec son partenaire, Emmanuel Mathieu, qui agit comme vice-président.

Les deux hommes d'affaires, qui ont investi 1,5M$, prévoient déjà deux autres installations pour développer un complexe de production de cette plante et s'en aller vers l'emballage et l'extraction.

La culture sera en aéroponie, c'est-à-dire que les racines de la plante sont maintenues en suspension dans le vide et aspergées régulièrement d'eau et de solution nutritive à l’intérieur d’une chambre d’aspersion. Cette technique a été développée pour la culture de fruits et de légumes lors des expéditions dans l'espace.

« Plus de 90% de l'eau utilisée sera récupérée et recyclée » de souligner le jeune entrepreneur de 28 ans qui se déclare un fervent promoteur d'une production écoresponsable. Il entend même récupérer les déchets de culture, comme les racines et les branches, pour que rien ne se perde.

Tout le fonctionnement de l'usine sera entièrement automatisé. Au départ, cinq emplois seront créés

« Notre entreprise est très sérieuse et nous devons répondre à des normes de sécurité qui sont plus élevées que celles des banques et des prisons », de dire M. Poulin qui espère que les préjugés et les mauvaises perceptions tomberont dans l'esprit des gens face à ce type d'activité industrielle.

Pour le vice-président de Cannada's Best, Emmanuel Mathieu, le but de cette production est ni plus ni moins que de « changer la face de la médecine » pour découvrir toutes les vertus bienfaitrices de cette plante. Il faut dire que l'homme de 34 ans est motivé par le fait qu'il a perdu sa mère très jeune aux mains du cancer, et son père de la même maladie tout récemment.

Les installations seront complétées à la fin février et les opérations devraient partir vers la fin de mars ou le début du mois d'avril, selon la réponse de l'agence de Santé Canada qui avait déjà quand même pré-approuvée le projet.

La Hoya

« Nos installations seront prêtes à la fin du mois de février. Nous ferons ensuite notre demande à Santé Canada et si tout va bien, nous devrions être opérationnel en avril », a indiqué pour sa part Carl Couture, l'un des quatre partenaires de l'entreprise La Hoja (La feuille), l'autre producteur installée dans le parc d'affaires beaucevillois.

La micro-licence permettra une production de 2150 pieds carrés de couvert végétal à tous les deux mois dans l'usine d'une superficie de 8 000 pieds2. De cinq à dix emplois seront créés pour un investissement de 1,5M$, un projet qui a mûri pendant deux ans, de signaler M. Couture.

Rappelons que c'est en octobre dernier que la Société québécoise du cannabis (SQDC) a ouvert un tout premier magasin en Beauce, à Saint-Georges, soit un an après l'entrée en vigueur de Loi sur la légalisation de l'usage du cannabis au Canada.

Rappelons également que le gouvernement du Québec a resserré les règles en la matière alors qu'il a fait passer l'âge légal pour consommer du cannabis de 18 à 21 ans. La mesure est entrée en vigueur le 1er janvier de cette année.