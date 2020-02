Presque 100 membres après un mois d'opération

En opération depuis seulement un mois, le Gym de l’Ouest du boulevard Dionne à Saint-Georges avoisine déjà les 100 membres, au grand bonheur du propriétaire et passionné d’entraînement Mathieu Lacroix.

Offrir l’accès à un centre de conditionnement physique à proximité du lieu de travail ou de résidence des gens dans l’ouest de St-Georges semble avoir répondu à un besoin compte tenu du taux de réponses.

Après avoir déménagé son entreprise LacMark Inc. dans le parc industriel, M. Lacroix a décidé de convertir sa bâtisse vacante du boulevard Dionne en gym, un domaine dont il est passionné depuis plus 15 ans. L'endroit offre l’accès aux installations (équipements, vestiaires, douches) à ses membres en plus d’offrir des services de programmes personnalisés (entraînement, nutrition) et la vente de suppléments. Le Gym de l’Ouest utilise en ce moment 5000 pieds carrés sur les 8600 disponibles du bâtiment et la gérance a été confiée à Jean Doyon.