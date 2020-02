Un appui financier de plus de 1,4 M$ à OSI précision

Grâce à un appui financier de plus de 1,4 M$ des gouvernements du Canada et du Québec l’entreprise OSI Précision a pu acquérir un équipement novateur de haute technologie, soit une aléseuse horizontale à cinq axes et à contrôle numérique.

Le député de Beauce-Sud, adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse) et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme, Samuel Poulin, au nom du ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Pierre Fitzgibbon, en a fait l’annonce aujourd’hui.

Ce soutien financier comprend un prêt de 665 000 $, accordé par le gouvernement du Canada en vertu du programme Croissance économique régionale par l’innovation (CERI) de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). Un prêt de 380 000 $ est également attribué par le gouvernement du Québec par l’entremise du programme ESSOR du ministère de l’Économie et de l’Innovation. Un prêt de 380 000 $ est enfin issu des fonds propres d’Investissement Québec.



Mentionnons que le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d’accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d’emplois et de développement durable, les projets d’investissement réalisés au Québec. Investissement Québec (IQ) a comme rôle, pour sa part, de stimuler l’innovation dans les entreprises, l’entrepreneuriat et les exportations ainsi que de faire croître l’investissement local et étranger dans toutes les régions du Québec. IQ offre aux entreprises de toutes tailles un accompagnement personnalisé, une expertise technologique et des solutions financières flexibles à toutes les étapes de leur croissance.

Développement de nouveaux marchés



Ce projet d’investissement important en Chaudière-Appalaches est évalué à 2.2 M$ et permettra la fabrication de pièces de métal de grande dimension. En plus des marchés du Québec et des États-Unis, l’entreprise vise le développement de nouveaux marchés, comme l'Europe de l'Ouest.

« Ça démontre clairement que le gouvernement a le souhait de faire un virage numérique, à l'intérieur de nos entreprises, et de permettre aux entreprises de Beauce-Sud d'aller encore plus loin. [L'entreprise OSI] continue de mettre toutes les chances de son côté, afin d'accroître sa compétitivité et saisir pleinement les occasions d'affaires qui s'offrent à elle », a déclaré Samuel Poulin.



« Il s'agit d'ailleurs de notre cinquième investissement manufacturier innovant pour cette entreprise. Le groupe OSI a fait un incroyable virage technologique, ces dernières années. Nous sommes convaincus que de soutenir activement les manufacturiers comme OSI, cela incitera d'autres entrepreneurs à prendre les moyens pour réaliser leurs conditions », a affirmé pour sa part la directrice régionale Chaudière-Appalaches d'Investissement Québec, Sonia Cliche.



Une entrée dans le secteur de l'énergie



Mentionnons que cette acquisition permet à OSI précision de faire un pas de plus vers le 4.0, de même que son entrée dans un tout nouveau secteur d'activités, soit celui de l'énergie.

« On a une vision stratégique de croissance, ça va passer par le développement de nouveaux secteurs. Notre projet allait dans ce sens-là. C'est un équipement qui est très, très rare au Québec. C'est une machine qui a tous les senseurs intégrés pour aller chercher les données qu'on a besoin pour fin d'analyse, pour rendre plus efficace son opération », a expliqué le directeur général de OSI, Hugues Beaudry.



En ce qui concerne les retombées d'une telle acquisition, la machine permet notamment de faire du clé en main. Selon M. Beaudry, plus une entreprise comporte de secteurs diversifiés, plus elle se rend indépendante des cycles économiques. C'était l'un des objectifs que voulait atteindre OSI précision, puisque toujours d'après les dires du directeur général, le secteur de l'énergie sera fort au cours des dix prochaines années.

Une entreprise, deux domaines distincts

Fondée en 1987, l’entreprise OSI se spécialise dans deux domaines distincts. Sa division OSI Précision offre des solutions clés en main en usinage, en soudage et en assemblage de pièces complexes. Sa division OSI Machinerie se spécialise pour sa part dans la conception et la fabrication d’équipements à la fine pointe de la technologie, qui sont destinés à la transformation du bois.

OSI précision souhaite éventuellement continuer à se développer et à investir dans d'autres équipements, mais celle-ci ne prévoit pas d'autres projets de cette envergure pour cette année.



« Quand on rentre un équipement de la sorte, il faut se donner le temps de l'optimiser. On a encore beaucoup de travail en ligne, avec notre plan numérique, pour optimiser nos opérations avec les équipements en place. Mais définitivement que, dans un futur relativement rapproché, on va se tourner vers d'autres investissements », a affirmé Hugues Beaudry.



L'entreprise beauceronne voudrait ainsi devenir un tiers un ou un tiers deux pour les entreprises, c'est-à-dire faire du clé en main et des sous-assemblés à un certain volume et de les fournir à des entreprises pour leur ligne d'assemblage.



« Pour faire ça, dépendamment des types de pièces qu'on aurait à fabriquer, ça pourrait aider à nous orienter dans le choix de notre équipement futur. C'est dans cette direction-là qu'on s'en va », a-t-il conclu.