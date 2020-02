Des entreprises unies pour la 14e Foire de l’emploi Beauce-Etchemins

Voir la galerie de photos

La 14e Foire de l’emploi Beauce-Etchemins se déroule tout le long de la journée au centre des congrès du Georgesville. La cérémonie d’ouverture s’est tenue sous la présidence d’honneur de l’entreprise Regitex.

Les visiteurs peuvent rencontrer 80 entreprises, 6 organismes en employabilité et 3 centres de formation de la région qui sont toujours à la recherche de main-d’œuvre. Par manque d'espace, certains kiosques ont été installé dans une salle au deuxième étage de l'hôtel. Ouverts de 10 h à 20 h, les différents kiosques permettent aux chercheurs d’emplois de bien s’informer.

Selon la directrice générale de la Chambre de commerce de Saint-Georges, Annie Gilbert, ils ont atteint un nouveau record de kiosques et « l’achalandage de la Foire de l’emploi reflète la situation actuelle de la pénurie de main-d’œuvre dans notre région. À noter que près de 90 % des entreprises ont renouvelé leurs présences cette année ».

Regitex, présidence d'honneur

L'administration de l'entreprise de Saint-Joseph, était représentée par leur cinq principales administratrices. Katherine Mathieu et Véronique Chabot ont pris la parole pour l'ouverture officielle de l'évènement.

« Je voulais faire allusion au slogan qu’on a choisi tous ensemble ici, celui de “Filer ensemble vers l’avenir” qui est un lien direct à cette nouvelle vision qu’on a créé l’année passée chez Regitex collectivement. Je vais en faire un souhait pour nous tous, celui de grandir ensemble et filer vers une vie responsable, tout en couleur», explique Mme Mathieu. Elle souhaite faire rayonner leur philosophie et espère que cela inspirera les entreprises à créer une connexion riche et unique avec chacun des visiteurs de l'évènement.

« C’est un bel évènement, car le mot “ensemble” rejoint toute notre équipe et on est tous ensemble aujourd’hui pour recruter. Je trouve que c’est des belles valeurs de la Beauce », exprime Véronique Chabot.

L'importance de l'évènement

Le maire de Saint-Georges, Claude Morin a fait une allocution pour l’ouverture en débutant par une anecdote :

« J’avais un groupe de Montréal hier qui est venu dans mon bureau pour comprendre le “miracle beauceron”. Il est bien simple à expliquer : c’est vous autres les employeurs, vous êtes extraordinaires, vous développez notre région. C’est faux de dire qu’il y a que des petits emplois tout le temps en Beauce ».

D’ailleurs en rencontrant Jade Lachance, cheffe de secteur talent au bureau de Saint-Georges et de Québec pour Pomerleau, elle a confirmé qu’ils cherchaient autant des gens possédant un DEP qu’un BAC pour rejoindre leur équipe. Les emplois disponibles en Beauce sont très diversifiés et peuvent attirer des gens de différents secteurs.

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin rappelle que le marché de l’emploi n’est plus comme avant et que les nouveaux travailleurs sont parfois plus exigeants sur les horaires et sur la conciliation travail-famille, mais qu’il n’en demeure pas moins qu’ils recherchent avant tout leur passion

« Je pense qu’aujourd’hui il faut transmettre également des passions aux gens qui viennent vous rencontrer. Les gens qui vont venir ici n’ont pas tous trouvé leur passion, trouvé ce qu’ils voulaient faire nécessairement dans la vie. Alors au-delà d’un emploi, au-delà d’un salaire on va leur dire pourquoi ça te tentera de te lever chaque matin et pourquoi t’aimeras te lever tous les matins pour venir travailler chez nous. »

Un espace pour les étudiants

L’année dernière, les organisateurs de la foire avaient installé une Zone étudiante pour les jeunes de la région. De nouveau présente, les étudiants pourront rencontrer des entreprises qui offrent des horaires de travail conciliant avec leurs études. Cet espace est un initiative du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud.

Le comité organisateur

La Foire de l'emploi est sous la gestion de la Chambre de commerce de Saint-Georges, mais a également un comité organisateur. Les membres sont : le Centre de recherche d'emploi Beauce-Etchemins, Passeport Travail de Beauce, le bureau de Services Québec de Saint-Georges, le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, Tandem international et la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.