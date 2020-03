Auto du boulevard Kia reconnu parmi les meilleurs au monde

Reconnu pour l’excellence de son service au Canada l’année dernière, Auto du boulevard Kia vient de recevoir une nouvelle distinction de niveau mondial pour l’ensemble de ses activités.

Remis lors d’une soirée spéciale à Toronto, les prix Prestige Platine font partie d’une catégorie où moins de 3% des concessionnaires les plus performants à l’échelle mondiale réussissent à se qualifier.

La surprise a été de taille lorsque le concessionnaire de Notre-Dame-des-Pins s’est vu remettre la plus haute distinction, soit le prix Performance Supérieur Prestige Platine.

En plus de la qualité de l’expérience client, ce prix souligne la performance et la gestion de l’établissement.

« Cette reconnaissance est très valorisante. En plus de souligner l’excellence de notre service, elle met en valeur l’importante contribution de ceux qui travaillent dans l’ombre », a indiqué le propriétaire-concessionnaire, Marc Lessard.

PHOTO : Au centre, Marc Lessard, entouré de Sungwon Kwon, président et chef de direction de Kia Canada et Elias-El-Achhab, vice-président et directeur de l’exploitation de Kia Canada.