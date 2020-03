Quelque 50 participants à la matinée-conférence sur la gestion des ressources humaines

Développement PME (DPME), en collaboration avec Village Aventuria, a présenté le 11 mars une matinée-conférence à la salle O Sommet du Village Aventuria sur les différents modèles innovants de la gestion des organisations.

L’activité, qui a rassemblé près d’une cinquantaine de participants, a été un franc succès et aura permis de discuter de différents modes de gestion permettant à chacun de développer son plein potentiel.

La conférence d’ouverture intitulée « Libérez votre entreprise et déployez le plein potentiel de votre équipe » a été offerte par Daniel Voyer et Roselyne Guillemette de Développement PME.

« Par cette conférence, nous voulions transmettre notre expérience à d’autres gestionnaires afin qu’ils puissent amorcer, à leur tour, leur réflexion. DPME a évolué énormément dans les dernières années et son succès d’organisation repose en partie sur son passage d’un mode de gestion traditionnel ou hiérarchique à un mode dit libéré ou agile, où chaque employé est autonome, prend part aux décisions de l’organisation et se voit accorder une grande confiance de la part de ses coachs! », a indiqué Mme Guillemette qui est directrice générale adjointe chez Développement PME.

Par la suite, un panel de quatre entreprises de la région a présenté des exemples concrets de pratiques innovantes en ressources humaines. Par la tenue de ce panel, DPME souhaitait présenter non seulement des organisations dites « libérées », mais aussi des organisations qui sont demeurées traditionnelles, mais qui ont su innover afin de mettre l’humain au coeur de leurs préoccupations et de leurs décisions d’affaires.

Ces panélistes étaient Steve Bussières de Produits Métalliques Bussières, Ghislain Demers d’Umano Médical, Manon Viel de Métal Bernard ainsi que Dany Gilbert d’Armoires AD plus.

L’avant-midi s’est clôturée par la conférence « Pourquoi le travail auto-organisé devient-il évident? », présentée par Philippe Zinser, formateur et conférencier en agilité et innovation organisationnelle chez Patrimoine RH. Cette présentation a été grandement appréciée par les participants et leur a permis d’aller plus loin dans leur réflexion.

Plusieurs dirigeants et gestionnaires d’entreprises ont complété leur journée en participant en après-midi aux ateliers et groupes d’échanges sur la communication et l’acceptation du changement animés par Jean-Guy Morin, collaborateur chez Village Aventuria.

Devant le vif succès de ce premier événement, DPME compte offrir d’autres activités sur cette thématique dans les mois à venir.

Développement PME (DPME) est une organisation sans but lucratif qui contribue à l’essor économique de la région de la Chaudière-Appalaches en travaillant au développement d’entreprises à valeur ajoutée.