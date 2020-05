Une année productive pour le CLD Robert-Cliche

Le CLD Robert-Cliche a tenu son assemblée générale annuelle en visioconférence le 20 mai. Il y a eu le renouvellement de l’entente de délégation avec la MRC Robert-Cliche et la présentation du bilan de l’année 2019.

« Il faut dire que c’est le résultat d’un précieux travail de planification stratégique accomplie par un comité composé d’élus et de représentants du milieu des affaires. Ensemble, nous avons dressé un portrait de situation et orienté les priorités d’intervention de notre organisme en développement pour mieux accompagner et répondre aux besoins des entreprises », a débuté le président du CLD Robert-Cliche, Serge Jacques.

L’organisation voit donc son entente renouvelée pour une durée de 4 ans avec un nouveau mandat centré sur le développement économique et les services aux entreprises. Le développement rural et culture sont désormais à la charge de la MRC Robert-Cliche. L’innovation et la main-d’œuvre sont nouvellement en avant-plan dans l’offre de services avec le soutien traditionnel aux entreprises en démarrage, croissance et consolidation. L’offre de financement et l’animation économique du milieu continueront également à faire partie des services.

L’heure est au bilan

En 2019, l’accompagnement du CLD dans le processus de validation d’idées d’affaires et de démarrage a permis à 13 nouvelles entreprises de voir le jour sur le territoire. Au chapitre de la croissance, 166 interventions ont été réalisées pour l’accompagnement d’un projet ou d’un besoin spécifique relié à l’emploi, la productivité, la relève, l’exportation, le financement et plus encore. Ainsi, ce sont 117 entreprises du territoire qui ont profité des services du CLD en termes d’accompagnement pour leur expansion.

De plus, un total de 9 projets ont obtenu un soutien des Fonds locaux d’investissement (FLI/FLS) de la MRC Robert-Cliche pour 664 000 $ en prêts versés. Ces projets ont généré des investissements de 4 537 000 $ en plus de permettre 136 emplois créés ou maintenus. Ces résultats démontrent que le comité d’investissement de la MRC Robert-Cliche est très actif et fait preuve d’une belle ouverture dans la réception et l’analyse des projets.

L’organisation ajoute que la participation des entrepreneurs aux diverses activités du CLD figure également parmi les réussites de la dernière année. La Soirée des Sommets sous le thème « La détermination d’être en affaires à partir de rien » et son conférencier Louis Jacques a inspiré plus de 400 convives. Les petits déjeuners d’information du CLD, portant sur l’attraction et la rétention de main d’œuvre ainsi que l’innovation, ont également eu la cote en 2019. Au total, 173 personnes ont assisté aux 5 activités organisées. La conférence Le choc de génération est également dans les bons coups de l’année. Tenue en collaboration avec les chambres de commerce et les associations en développement économique du territoire, c’est 137 personnes qui ont assisté à la conférence fort appréciée de M. Carol Allain.

L’année 2019 a été marquée par la tenue du 60e congrès de l’Association des professionnels en développement économique du Québec. Les trois organisations en développement économique de la Beauce se sont unies pour accueillir et organisé cet événement qui a accueilli près de 150 participants. Lors de leur séjour, les participants ont pu constater le dynamisme du territoire, notamment par la visite du Village Aventuria de Saint-Jules et son concept innovateur en économie sociale au Québec.

L’innovation au cœur de la relance économique

Au courant des prochaines années, le CLD Robert-Cliche veut s’atteler au virage technologique des entreprises.

« Nos entreprises du centre de la Beauce se doivent d’être conscientisées à l’importance que revêt l’innovation dans toute entreprise, quel que soit son domaine d’activité. Il peut s’agir d’avancer ou de disparaître. Je suis heureux de voir que notre organisation a saisi le caractère urgent de cette nouvelle orientation et que des actions y sont liées », a affirmé le préfet de la MRC Robert-Cliche M. Jonathan V. Bolduc.

L’accompagnement des entreprises dans la relance économique figure parmi les priorités d’invention de l’organisation au cours des prochains mois.

Serge Jacques réélu à la présidence

Soulignons que les membres du conseil d’administration 2020-2021 ont réélu Serge Jacques, président et directeur général de Deflex Composites, à la présidence de l’organisation. Il a été nommé à ce poste en 2015 lors de la signature de la première entente de délégation entre la MRC et le CLD Robert-Cliche. Pierre-André Bégin, chef d’entreprise de Structures Saint-Joseph, a été nommé pour un premier mandat au siège de vice-président. Pierre Gilbert, maire de Saint-Joseph-de-Beauce, a également été réélu à titre de secrétaire-trésorier de l’organisation.