Des commerces de vente de meubles beaucerons unis pour fermer les dimanches

Le gouvernement provincial a annoncé en début de semaine que les commerces de détail pourraient reprendre leurs activités les dimanches à partir du 24 mai. Trois commerces indépendants de vente de meubles à Saint-Georges ont décidé de s’unir, en restant fermer les dimanches et de poursuivre l’horaire réduit des dernières semaines.

C’est ainsi que Jean-Olivier Doyon, propriétaire de chez Meubles Léon Saint-Georges s’est adressé à Meubles Gérard Poirier et à Meubles & Nous pour voir ce qu'ils en pensaient et finalement de faire front commun.

Les trois propriétaires s’entendent pour dire que le niveau de qualité de vie de leurs employés a positivement augmenté depuis le 4 mai comme l’explique M. Doyon.

« Au niveau des employés, c’est très positif. Dimanche, ce n’est pas fait pour travailler, c’est fait pour profiter de sa famille et faire d’autres choses. »

Encourager l'achat local

Les commerçants veulent conscientiser les gens à l'achat local et l'importance de soutenir les PME d'ici. De plus, ils doivent faire face au défi du manque de mains-d’œuvre qui touchent plusieurs entreprises de la région.

« Finalement, ça réorganise les horaires. Ça permet d’avoir plus de gens présents les six autres journées. Je pense qu’ultimement c’est bénéfique pour les clients qui viennent en magasin. Ils ont plus de personnes pour leur répondre et qui sont en meilleure forme », indique Jean-Philippe Vachon, propriétaire de Meubles Gérard Poirier.

D'ailleurs, M. Vachon n'a jamais vécu une alliance avec ses compétiteurs, mais trouve très intéressant d'avoir eu cette discussion. Pour lui, cette association à trois leur permettra de conserver cette mesure pour le bénéfice de tous.

Les consommateurs ne seront pas pénalisés

Ils sont persuadés qu’il est possible d’offrir autant de disponibilités et la même qualité de service en étant ouvert du lundi au samedi et permettant même les rendez-vous en dehors des heures normales d’ouverture.

Pour le propriétaire de Meubles & nous, Michel Tardif, espère que d’autres commerces de détail suivront leur exemple, et qui sait dans d’autres régions du Québec.

« J’aimerais cela que le message se fasse entendre plus loin et peut-être donner le goût à d’autres commerçants, de faire la même initiative dans la région qu’on puisse être solidaire un petit peu plus pour que les détaillants indépendants aient une certaine qualité de vie là-dedans. »

Revenir à l'essentiel

La période de fermeture pendant la quarantaine a fait prendre conscience aux commerçants que finalement ne pas ouvrir le dimanche apporte que des bénéfices pour tous.