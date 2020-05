Les affaires durant la pandémie de la COVID-19: entretien avec Louis-David Bourque de l'entreprise Altrum

Voir la galerie de photos

L'actuelle crise du coronavirus provoque des impacts sans précédents dans toutes les sphères de la société. Le monde des affaires est particulièrement affecté et tous les impacts subis et à venir sont innombrables.

À cet effet, notre correspondant, Pier Dutil, entreprend une série d'entrevues vidéos avec des propriétaires d'entreprises de la région.

Aujourd'hui, il s'entretient avec le directeur général d'Altrum, Louis-David-Bourque.

Altrum est une entreprise beauceronne établie à Saint-Martin depuis 1957. Avant 2009, les gens connaissaient la compagnie sous le nom de PCH Unique. Au départ, l’entreprise s’est spécialisée dans la fabrication en acrylique. En 2009, elle a racheté des distributeurs et a maintenant des bureaux à Londres et à New York. Une grosse partie de leurs chiffres d’affaires est dans les trophées pour commémorer les transactions financières.

Maintenant, Altrum offre également de la formation aux entreprises sur la manière de bien reconnaître leurs employés et vendent des pièces pour des évènements spéciaux, de la reconnaissance d’années de service directement aux entreprises en Amérique du Nord.