Les affaires durant la pandémie de la COVID-19: entretien avec Maxime Gendreau de l'entreprise Garaga

L'actuelle crise du coronavirus provoque des impacts sans précédents dans toutes les sphères de la société. Le monde des affaires est particulièrement affecté et tous les impacts subis et à venir sont innombrables.

À cet effet, notre correspondant, Pier Dutil, entreprend une série d'entrevues vidéos avec des propriétaires d'entreprises de la région.

Aujourd'hui, il s'entretient avec le co-président de Garaga, Maxime Gendreau.

Garaga est une entreprise familiale beauceronne, établie depuis 1983. qui conçoit et fabrique des portes de garage de qualité supérieure pour les marchés résidentiel, commercial, agricole et industriel, ainsi que les systèmes de ferronnerie adaptés à ses portes.

L'entreprise vend principalement ses produits au Canada et aux États-Unis, ainsi qu'en Amérique centrale et du Sud. Elle possède trois usines à Saint-Georges-de-Beauce, Barrie (Ontario) et Ponca City (Oklahoma).